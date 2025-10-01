Hardwell, Tiësto, Guetta en nu ook Nils van Zandt in de DJ Top 100

DJ Tiësto stond al eens op 1 en Hardwell herhaalde dit jaren later. Is Nils van de Zandt de volgende populairste dj ter wereld die uit Brabant komt? De Valkenswaardse dj debuteert dit jaar in de prestigieuze DJ Mag Top 100 van het Britse tijdschrift DJ Mag, op plek 98. "Onwerkelijk. Deze lijst is de lijst der lijsten";, vertelt Nils woensdagochtend vanaf het vliegveld van Ibiza.

Dinsdag vloog de Valkenswaardse dj naar party-eiland Ibiza, waar de bekendmaking van de top 100 van 2025 plaatsvond. Tussen bekende namen als David Guetta, Martin Garrix en Armin van Buuren, die de titel ieder vijf keer wonnen, maakt Nils zijn debuut in de top 100 van populairste dj's ter wereld. "Ik had de uitnodiging gekregen, maar je krijgt pas echt op het laatste moment te horen of je ook echt in de lijst staat. Veel dj's die er ook waren, stonden er niet in", vertelt hij voor hij weer op het vliegtuig stapt naar Eindhoven. Vijf miljoen dj's

"In deze lijst staan de grootste dj's ter wereld. Dat ik daar tussen kom, daar heb ik 25 jaar hard voor moeten werken. Dit is echt wel een bucketlist-dingetje. Iets wat elke dj wil."

"Zo'n vijf miljoen dj's over de hele wereld dingen mee om in die lijst te komen", vervolgt hij. "Dat ik er nu in sta, is echt een ontlading en er valt veel stress van me af. De afgelopen drie maanden stonden vooral in het teken van promotie maken, want de fans stemmen op je. Dit betaalt zich uit in deze notering." Nils begon serieus met muziek maken toen hij 25 was. "De eerste track die ik maakte, werd meteen Dance Smash op Radio 538", kijkt de nu 45-jarige dj terug. Zijn ster is vooral de laatste jaren rijzende. Hij scoorde diverse nummer-1 hits in onder meer Frankrijk, Spanje en Polen.

Lees ook In 2 uur gemaakt en 1 miljard streams, nummer Max Verstappen is een hit

'Tu, tu, tu, tu... Max Verstappen'

Internationaal brak hij echt door met het nummer van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen: 'Tu, tu, tu, tu... Max Verstappen'. Dit nummer maakte hij samen met dj-duo Carte Blanq (Dominic Graat en Inge Manders) en Jeroen Nap. Wereldwijd werd dit nummer al meer dan één miljard keer beluisterd op TikTok, en op Spotify heeft het nummer bijna 75 miljoen streams. "Echt grandioos hoe hard zoiets kan lopen. We zaten een dag of drie in de studio en dan rolt zoiets eruit. Iedereen over de wereld kent het en daar ben ik grandioos trots op." Naast debutant Nils staan Hardwell en Tiësto (beide uit Breda) in de Mag Top 100. Hardwell (winnaar in 2013 en 2014) staat op plek 15. Tiësto, de populairste in 2004, is dit jaar terug te vinden op plek 21. David Guetta voert de ranglijst van populairste dj's ter wereld aan.