Auto botst met vrachtauto en komt ondersteboven in berm

Een vrachtwagen en auto zijn woensdagochtend tegen elkaar gebotst op de Graafsebaan in Oss. Door de klap kwam de auto op z'n kop in de middenberm terecht. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde rond halfelf 's ochtends in de richting van Heesch. Een ambulance en brandweerwagen kwamen ter plaatse. De bestuurders zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd. De vrachtwagenchauffeur kon zelf weer verder rijden. De auto is door een berger opgehaald.

De rechterrijstrook richting Heesch was tijdelijk dicht. Richting Oijen was de linkerrijstrook even afgesloten. Het verkeer deed er daardoor iets langer over.