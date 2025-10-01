Beken droog, maatregelen streng: water blijft schaars

Boeren en sportverenigingen mogen ook na woensdag geen water oppompen uit de sloot in het gebied van de Beerze, Reusel en Park Meerland. Ook alle andere onttrekkingsverboden in het Dommelgebied blijven gelden. Waterschap De Dommel heeft dit besloten omdat het nog steeds erg droog is. "Al sinds maart valt er weinig regen. Op veel plekken vielen beken deze zomer droog en daalden de waterstanden flink."

Volgens het waterschap begonnen we dit jaar met hele hoge grondwaterstanden, maar daar is nu niet veel meer van over. Doordat de zon veel heeft geschenen, zijn de waterstanden nog sneller gedaald de afgelopen tijd. In de beken Reusel, Beerze en Beekloop pompte het waterschap zelfs een klein laagje grondwater op om beschermde soorten te redden.

Zuiniger omgaan met water

Het waterschap is druk bezig om het gebied weer op orde te krijgen. “Om te zorgen dat het verbod rond het oppompen van water in de toekomst minder vaak én minder lang nodig is, werken we aan een sterk watersysteem. Iedereen moet anders omgaan met water. Water vasthouden waar het valt om de grondwatervoorraad aan te vullen, en tegelijk ruimte maken voor water om de kans op wateroverlast te verkleinen. Daarnaast is het ook belangrijk dat iedereen zuiniger omgaat met water”, zegt bestuurslid Mado Ruijs.

De verboden zullen pas opgeheven worden als de waterstanden weer op peil zijn. Wanneer dat is, kan per gebied verschillen en hangt af van de regen die valt. Alleen in de gebieden Olen en Sonse Heide (Sonniuswijk) geldt een permanent onttrekkingsverbod. Daar mag nooit oppervlaktewater worden opgepompt.