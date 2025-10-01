Ondernemers 'eindelijk' eigenaar van Kasteel Maurick: 'Genoeg te doen'

Na jaren van gedoe rond Kasteel Maurick in Vught is het ondernemers Klaas van Leengoed en Niek van Lieverloo ‘eindelijk’ gelukt het kasteel over te nemen. En dat precies op het tienjarig jubileum van hun vastgoedbedrijf Lievergoed Collectie. Tot nu toe huurden ze het kasteel van Monumenten Beheer Brabant, dat vaak moeilijk deed over het onderhoud dat zij wilden uitvoeren. Nu ze officieel eigenaar zijn, kunnen de Vughtse kasteelheren hun plannen vrij uitrollen. "Er is nog genoeg te doen."

"Het mocht even duren", lacht mede-eigenaar Van Lieverloo. De ondernemers organiseren in het kasteel allerlei activiteiten: je kunt er lunchen, trouwen, vergaderen en zelfs overnachten. Niek is dolblij dat de kogel nu eindelijk door de kerk is. "Het past perfect bij ons streven om voor de lange termijn te bouwen aan de toekomst van dit prachtige monument. Nu we zelf eigenaar zijn, hebben we volledige grip op het onderhoud en de uitstraling. Dat is cruciaal voor de kwaliteit die we onze gasten willen bieden. Een extra feestje om te vieren in het kader van ons tienjarige jubileum."



Zelf aan de slag

Die grip hadden de nieuwe eigenaren lang niet. Tien jaar lang huurden ze het kasteel in Vught van Monumenten Beheer Brabant, maar stuitten daarbij voortdurend op weerstand. Over het onderhoud konden ze het maar niet eens worden: volgens de verhuurder was veel simpelweg niet nodig. Het conflict mondde uit in een rechtszaak, die de kasteelheren in mei wisten te winnen. "Toen konden we zelf aan de slag", vertelt Van Lieverloo. Vijf maanden later ziet het kasteel er heel anders uit. "Het heeft er nog nooit zo goed uitgezien. Natuurlijk zijn er nog enkele puntjes waar we wat aan willen doen, maar dit beeld stemt ons al heel tevreden."



Het langdurige conflict met de vorige verhuurder hebben ze inmiddels achter zich gelaten. "Dat is gelukkig helemaal uit de lucht. Beide partijen zijn sportief naar elkaar. We zijn er samen uitgekomen en er volgt ook geen hoger beroep meer."



Verduurzamen

Klaas en Niek willen hun ondernemersvisie in Vught verder doorvoeren. "We willen alles gaan verduurzamen", zegt Van Lieverloo. "De lichten in het kasteel zijn bijvoorbeeld nog gasgestookt. Dat past niet in ons beeld. We hopen daar zo snel mogelijk ledverlichting te kunnen aanbrengen. Maar ook zonnepanelen, verbeterde isolatie en een nieuwe warmtepomp staan op ons lijstje."



Met de Lievergoed Collectie zijn ze inmiddels eigenaar van drie kastelen in Vught, Dussen en Oirschot, maar de mannen zijn nog niet verzadigd. "Wij zijn nog lang niet klaar. Om de drie jaar begint er bij ons vaak weer wat te kriebelen en zoeken we een nieuwe uitdaging. Een nieuw kasteel staat dus zeker op de planning."