Herlings ontbreekt, Coldenhoff wil in Amerika schitteren op de Nations

Het Nederlands team dat dit weekend in het Amerikaanse Crawfordsville meedoet aan de Motocross of Nations, het WK voor landenteams, hoopt op een beetje geluk. Ze zijn geen favoriet voor een medaille, erkent Glenn Coldenhoff. "Maar in motorcross kan alles gebeuren." Het Nederlandse team is volledig Brabants met Glenn Coldenhoff uit Best, Kay de Wolf uit Eersel en Calvin Vlaanderen uit Oss. Opvallend is dat Jeffrey Herlings uit Oploo er niet bij is.

Nederland komt in de VS met een sterk drietal voor de dag, maar een podiumplaats lijkt toch moeilijk haalbaar. "We hebben absoluut geen favorietenstatus", zegt Glenn Coldenhoff, die met zijn 34 jaar de meest ervaren motorcrosser is van het trio. "Ik moet eerlijk zeggen dat een medaille moeilijk wordt, want er zijn zoveel sterke teams. Eén goede dag, een beetje geluk en we kunnen zomaar verrassen." Team NL, vorig jaar nog derde, moet het dit jaar stellen zonder vijfvoudig kampioen Jeffrey Herlings. Hij is niet geselecteerd door de bondscoach die stelt dat Nederland over veel talent beschikt met meerdere toonaangevende wereldtoppers. "Dat is natuurlijk een gemis", geeft Coldenhoff toe. "Jeffrey brengt altijd ervaring en snelheid mee. Met hem erbij heb je automatisch meer kans op een podiumplek. Maar goed, dit is de situatie. We moeten het doen met de jongens die er staan. En dat is nog steeds een heel sterk team."

"Ik wil laten zien dat ik nog lang niet klaar ben met motorcross."

Voor Coldenhoff is het toernooi een kans om zijn ijzersterke vorm van afgelopen seizoen door te trekken. Hij reed zeer constant in de MXGP en eindige zeer knap derde in het algemeen klassement. "Het was echt goed," blikt hij terug. "Mijn doelen waren ambitieus, misschien iets té, maar ik heb ze gehaald. Op twee kleine dipjes na kon ik overal meedoen voor de punten. Het was fysiek en mentaal zwaar en daarom is die derde plaats misschien eigenlijk ook wel fantastisch." Het feit dat de Nations dit jaar in de Verenigde Staten plaatsvinden, voelt voor Glenn Coldenhoff een als een bijzondere afsluiter van het seizoen. Bovendien is het een wedstrijd die ook voor zijn toekomst belangrijk kan zijn. "De Nations zijn hét podium om jezelf in de etalage te zetten", legt hij uit. "Als ik daar knal, weet iedereen weer waar ik sta. Misschien pakken we geen medaille, maar ik wil laten zien dat ik nog lang niet klaar ben met motorcross."

Want ondanks zijn ijzersterke optreden afgelopen seizoen is er tot nu toe geen enkel serieus bod gekomen van een Europees team in de MXGP. En dat is best vreemd voor een crosser van zijn kaliber die zich kan meten met de wereldtop. "Natuurlijk is dat niet ideaal. Je hoopt na zo’n mooi jaar dat alles snel rond is. Maar de markt is lastig en er spelen veel belangen. Misschien is het ook wel mijn leeftijd. Ik maak me er niet druk over, maar zekerheid zou wel prettig zijn." Een goede prestatie in Crawfordsville dit weekend zou hem ook zomaar een contract voor het outdoor seizoen in de Verenigde Staten kunnen opleveren. Iets dat hij zeker ambieert. "De sfeer daar is uniek", besluit Coldenhoff. "Het publiek, de banen, alles ademt daar motorcross. Voor mij voelt het als een droom om daar te rijden."