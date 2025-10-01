Navigatie overslaan
Brandweer takelt paard uit sloot

Vandaag om 12:42 • Aangepast vandaag om 14:07
Een paard is woensdagmorgen rond half elf aan de Waspikse Dijk in Sprang-Capelle in een sloot beland. Vermoedelijk is het dier losgebroken en naast de oprit naar het weiland de sloot ingelopen.
Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Het paard kon niet uit het water komen. De brandweer heeft in eerste instantie geprobeerd het dier met hulp van touwen en brandslangen uit de sloot te trekken. Toen dit niet lukte, is een voertuig met een hijskraan gekomen.

Met de kraan is het paard uiteindelijk veilig uit het water gehesen en in het weiland neergelegd. Kort daarna stond het dier alweer op eigen benen. Een dierenarts heeft het paard nog nagekeken, maar er lijkt nauwelijks sprake te zijn van letsel.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink

