Brabantse GTST'ers over 35-jarig bestaan: 'Verschrikkelijk dat Laura gaat'

Een schietpartij op een bruiloft, affaires, ontvoeringen en het neerstorten na een parachutesprong: het kwam allemaal voorbij in Goede Tijden, Slechte Tijden. De soapserie bestaat woensdag precies 35 jaar. In al die jaren vonden ook heel wat Brabantse acteurs hun weg naar het fictieve dorp Meerdijk. "Mijn eerste dag was ontzettend onwennig."

Roel Dirven (37) uit Hoeven speelde van 2018 tot 2019 de rol van Flo Wagenaars. Na eerdere gastrollen maakte hij in seizoen dertig vast deel uit van de cast. "Toen was GTST al cultureel erfgoed", blikt hij terug. "Heel eervol en te gek om eraan mee te mogen doen. Ik kwam in een warm bad terecht." De 63 afleveringen waarin hij speelde, waren voor hem een goede leerschool. "Je draait één aflevering per dag en krijgt maar een half uur tot drie kwartier voor één scène. Dan moet het erop staan. Dat is een toffe uitdaging. Je wordt getraind om binnen die tijd een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten." Zijn deelname zorgde voor een flinke boost van zijn carrière. "GTST is zo'n begrip en heeft zo'n groot bereik, je bent als acteur ineens zichtbaar voor heel veel mensen. Grappig dat je het voor het publiek dan helemaal gemaakt hebt."

Voor Patrick Martens was zijn rol in GTST een droom die uitkwam:

Ook Elly de Graaf (71) uit Werkendam heeft warme herinneringen aan 'Goede Tijden'. Ze begon in 1999 als figurant zonder enige tekst. Later groeide ze uit tot een vertrouwd gezicht in de soap als Rosa Gonzales, de huishoudster van de familie Sanders. "Mijn eerste dag was ontzettend onwennig", zegt ze. "Ik liep daar tussen al die bekende mensen van televisie. Ik was een 'toneelmens' en had geen camera-ervaring. Maar ik werd direct opgenomen in de groep." Dat ze in 2011 moest stoppen, kwam voor haar als donderslag bij heldere hemel. "Ik had het niet verwacht en was verdrietig, maar had er ook begrip voor. Er moeten dingen blijven veranderen. Dat is denk ik ook de kracht van GTST. Anders hadden ze het geen 35 jaar lang volgehouden."

"Het leefde heel erg onder de bevolking."

De soap had een grote impact op haar carrière. "Het heeft grote invloed gehad op de manier waarop ik ben gaan acteren en heeft mijn ontwikkeling verbreed. Zelfs nu nog ben ik te zien in een kinderfilm die in januari in de bioscoop komt. Dat alles is het gevolg van GTST."



Ook Roel kwam na de serie voor veel andere projecten in aanmerking en mocht voor verschillende dingen auditie doen. Op straat kreeg hij veel reacties van mensen. "Het leefde heel erg onder de bevolking. Zo erg dat sommige mensen het volgens mij zelfs lastig vonden om het personage te onderscheiden van de acteur", lacht hij.

"Ik heb een behoorlijk traantje gelaten."