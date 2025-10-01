Navigatie overslaan

Scooterrijder (30) overlijdt aan verwondingen na ongeluk

Vandaag om 16:55 • Aangepast vandaag om 17:25
(Foto: Erik Haverhals/ Persbureau Heitink.)
De scooterrijder die op 12 september zwaargewond raakte in Werkendam na een botsing met een auto, is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie aan Omroep Brabant.
Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Het slachtoffer, een vrachtwagenchauffeur van beroep, kwam die avond in botsing met een auto op de kruising van de Sigmondstraat en de Hooftlanden. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De man werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij ruim twee weken later alsnog overleed.

De automobiliste en haar jonge kindje die in de auto zaten, bleven ongedeerd. Na het ongeluk kwamen veel buurtbewoners op het incident af. De omgeving werd afgezet met politielinten.

De politie kan nog niets zeggen over de toedracht van het ongeluk. "Het onderzoek loopt nog altijd."

(Foto: Erik Haverhals/ Persbureau Heitink.)
