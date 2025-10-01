Arianna ervaart zware aardbeving: 'Je beseft hoe kwetsbaar je bent'

De schrik zit er nog goed in bij Arianna Razenberg uit Wagenberg. Ze is met haar man op wereldreis en was dinsdag op de Filipijnen tijdens de zware aardbeving. Het epicentrum was in zee bij het eiland Cebu, maar zo'n honderd kilometer verderop nog heel goed voelbaar. "Het gebouw begon te schudden, de stroom viel uit en daarna hebben we meteen onze spullen gepakt."

"Rond vier over tien begon het te schudden", vertelt Arianna vanuit de Filipijnen. "We zaten op acht hoog in ons appartement toen het begon. Mijn man en ik zijn gaan schuilen onder het barretje in onze keuken." Na de beving hebben ze snel hun spullen gepakt en zijn ze naar buiten gegaan. "We hebben samen met honderden anderen buiten gewacht vanwege naschokken en veiligheidscontroles." De beving had een kracht van 6,9 en duurde zo'n tien seconden. Bij de aardbeving zijn zeker 69 mensen om het leven gekomen, maar het dodental loopt nog op. Het ziekenhuis in Bogo-stad, dicht bij het epicentrum is overbelast, vanwege de vele gewonden.

Arianna zat op minder dan 100 km van het epicentrum af (foto: Arianna Razenberg).

Weerzien na 17 jaar

Arianna is samen met haar man op wereldreis. De Filipijnen is een belangrijke bestemming voor de twee. "Na 17 jaar zou ik eindelijk mijn familie hier weer zien", vertelt ze.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Arianna haar familie in 2022 zou zien, maar door corona ging dat toen niet door. "Vorig jaar overleed mijn opa en kon ik geen afscheid van hem nemen. Ik wilde niet langer wachten om mijn familie weer te zien", verklaart Arianna haar wereldreis. Samen met haar man bedacht ze een plan en gingen ze sparen. "Om een hele mooie reis te maken en mijn familie te bezoeken." Rampgebied

Haar familie woont op een halfuur rijden van de zwaar getroffen stad Bogo. "Mijn oma, tantes en oom zijn na de aardbeving de bergen in getrokken en hebben uit voorzorg daar de nacht doorgebracht. Ze wonen dichtbij de kust en er was tsunami-gevaar." Haar oom is tijdens de aardbeving gevallen en gewond geraakt. "Maar iedereen is buiten levensgevaar." De gemeente waar haar familie woont is flink getroffen. "De kerk is ingestort en de gevels van huizen zijn afgebroken." De twee weten nog niet of de huizen van haar familie zijn beschadigd. Ook is nog onduidelijk of en hoe zij bij hun familie kunnen komen. "Zo weten we niet of de wegen naar hun toe begaanbaar zijn."

De kerk in het dorp is ingestort (foto: Arianna Razenberg).