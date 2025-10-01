Verbakel-broers samen in Leverkusen, maar niet voor dezelfde club

Voor Mark (52) en Hugo Verbakel (46) uit Gemert is de Champions League-wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en PSV een hele bijzondere. Beide broers zitten woensdagavond naast elkaar in de BayArena, waarbij Mark een trouwe supporter van de Duitse club is en Hugo al dertig jaar een seizoenkaart van PSV heeft. "Ik denk dat Mark vanavond een zware terugreis zal hebben", zegt Hugo lachend.

Mark kwam in 2017 bij Bayer Leverkusen terecht en miste in de daaropvolgende seizoenen vrijwel geen thuiswedstrijd. "Toen ik stopte met voetballen in Handel wilde ik mijn tijd anders besteden. Ik ging op zoek naar een Duitse club waar ik een seizoenkaart kon nemen. Bij Bayer Leverkusen waren genoeg kaarten vrij, dus ik besloot daar een keer te gaan kijken. Het beviel me zo goed dat ik een seizoenkaart nam en trouw iedere thuiswedstrijd bleef komen. Het is met zo'n 30.000 supporters in het stadion geen al te grote club en de sfeer is er gemoedelijk. Het PSV van Duitsland? Ja misschien klopt dat wel."

Hij ging vroeger ook regelmatig bij Ajax kijken, maar bij zijn zes jaar jongere broer Hugo bleek PSV-bloed door de aderen te stromen. "Hoe ik besmet ben geraakt weet ik niet, maar ik heb er al dertig jaar een seizoenkaart. Met Mark ga ik een paar keer per jaar mee naar Leverkusen. Ik moet eerlijk zeggen dat de sfeer daar beter is dan in Nederland." Dat hun favoriete ploegen vanavond tegen elkaar spelen in de hoogte Europese competitie vinden de broers best wel bijzonder. Mark: "Je hoopt er altijd wel op, maar de kans is niet zo groot. Voor Nederlandse ploegen is een ticket voor de Champions League moeilijk en in Duitsland trouwens ook. Nu is het toevallig gelukt dat ze elkaar treffen en gaan we samen de tribune op. Ik ben blij dat het voor mij thuis is en dat we niet naar Eindhoven hoeven."

"De laatste weken is het niet echt denderend."