Na 200 meldingen is burgemeester vuurwerkoverlast beu, gemeente grijpt in

De gemeente Roosendaal is helemaal klaar met vuurwerkoverlast en 'explosiegeweld'. Zondagavond escaleerde de situatie toen een groep jongeren zwaar vuurwerk naar twee handhavers en een politieagent gooide. De politie hield twee minderjarigen aan.

De gemeente gaat harder optreden tegen het vuurwerk. Ouders van jongeren die met vuurwerk op straat worden aangetroffen, ontvangen een brief vanuit de gemeente. Daarnaast worden de ouders uitgenodigd om met hun kind op gesprek te komen bij de burgemeester.

Ook wordt bekeken of eventuele schade kan worden verhaald. De afgelopen dagen zijn bij de gemeente Roosendaal ruim 200 meldingen binnengekomen over vuurwerkoverlast. De meeste overlast vindt plaats in de wijken Kroeven en Langdonk. In die wijken werd zondag ook het vuurwerk gegooid naar twee handhavers en een motoragent.

Onacceptabel

De gemeente noemt het geweld onaanvaardbaar. Burgemeester Mark Buijs zegt geraakt te zijn dat er jongeren zijn die vuurwerk gooien naar handhavers en agenten. "Zij verdienen ons respect, geen geweld", zegt hij. "Dit gedrag is onacceptabel. Ik begrijp dat veel inwoners zich hierdoor onveilig en boos voelen. Dat neem ik heel serieus."