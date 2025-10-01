A67 deels dicht richting Eindhoven na ongeluk

De A67 is woensdagmiddag deels dicht vanuit België richting Eindhoven door een ongeluk bij Eersel. Eerder op de dag was de gehele A67 richting Eindhoven dicht.

Rond halfacht is de vertraging min of meer opgelost. Rond vijf uur bedroeg die vertraging nog een uur. Er werd een omleiding ingesteld voor verkeer vanuit België. Verkeer vanuit Antwerpen werd omgeleid via Breda over de A16 en A58.

Ook de A59 vanuit knooppunt Zonzeel richting Den Bosch was eventjes deels dicht door een ongeval. Daar bedroeg de vertraging rond vijf uur ongeveer een half uur.