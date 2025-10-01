A67 dicht richting Eindhoven na ongeluk

De A67 is woensdagmiddag dicht vanuit België richting Eindhoven door een ongeluk bij Eersel. Rond halfzeven bedraagt de vertraging op de snelweg nog ongeveer een kwartier. Ook op de A59 is vertraging door een ongeluk.

Wat er precies is gebeurd op de A67, is nog onduidelijk. Er is een omleiding ingesteld voor verkeer vanuit België. Verkeer vanuit Antwerpen wordt omgeleid via Breda over de A16 en A58.

Op de A59 is de linkerrijstrook vanuit knooppunt Zonzeel richting Den Bosch dicht door een ongeval. Daar bedraagt de vertraging rond vijf uur ongeveer een half uur.