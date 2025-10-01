OM niet eens met straf voor doodrijden Esmee (14), gaat in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de zaak van de 14-jarige Esmee die werd doodgereden. Het meisje uit Sint Anthonis kwam vorig jaar onder de wielen van de vuilniswagen van Lidwina S. De rechtbank veroordeelde haar onlangs tot een jaar cel. Het OM vindt deze celstraf te licht en wil ook tbs voor de chauffeur.

Lidwina S. reed op 19 december 2024 de 14-jarige Esmee uit Sint Anthonis dood. Het meisje was op die donkere ochtend vlak voor kerst op weg naar school. De vuilniswagenchauffeur uit Nijmegen, zag haar over het hoofd toen zij vanaf een kleiner landweggetje wilde afslaan en sleurde het meisje mee. Ze belandde tussen de wielen en de vuilniswagen reed over haar heen. S. merkte er niks van en reed door, maar werd even verderop aangehouden. Het meisje overleed op de plek van het ongeluk. Later bleek dat Lidwina speed gebruikt had en onder invloed van drugs het ongeluk veroorzaakte.

Eén jaar de cel in

De rechtbank deed vorige maand uitspraak in de zaak. Lidwina S. (41) moet een jaar de cel in voor het doodrijden en krijgt een jaar voorwaardelijke celstraf. S. heeft langere tijd niet opgelet, terwijl ze in een grote vuilniswagen reed en ook had ze speed gebruikt. Naast de celstraf is ze vijf jaar haar rijbewijs kwijt. Tijdens de zitting op 22 september werd Lidwina door de rechtbank vrijgesproken voor het verlaten van de plaats van het ongeluk en is er geen tbs met voorwaarde opgelegd. Hier is het OM het niet mee eens. Geen vertrouwen

De ouders van Esmee vinden de straf die de rechtbank S. oplegde ook te laag. "Een straf is nooit hoog genoeg", vindt de moeder van Esmee. "Ik had gehoopt op een langere straf, wij hebben immers levenslang", vertelde ze op de dag van de uitspraak van de rechtbank. Vertrouwen dat Lidwina door haar straf en behandeling op het rechte pad zal komen, hebben beide ouders ook niet. "Daar heb ik een hard hoofd in", zegt de vader van Esmee meteen.