Max vertaalt Taylor Swift, Harry Styles en S10 naar gebarentaal op TikTok

Van Harry Styles en Taylor Swift tot Froukje: Max Abelen (18) uit Boekel maakt TikTok-video’s waarin hij bekende nummers vertaalt naar gebarentaal. Inclusief dansjes en mimiek. “Omdat ik het heel leuk vind om te doen.”

Florence van der Molen & Nina van den Broek Geschreven door

In de zomervakantie had Max niet veel te doen. “Toen dacht ik: laat ik mijn hobby maar verspreiden via sociale media.” En dat is bijzonder, want Max is slechthorend. Dankzij implantaten kan hij tóch muziek horen. “Ik laat muziek rechtstreeks op mijn implantaten afspelen”, legt hij uit. “Dat wordt omgezet naar elektrisch geluid en meteen doorgegeven aan mijn gehoorzenuwen. Ik kan er best veel van verstaan, maar het klinkt niet zoals je het in het echt hoort. Een beetje robotachtig.”

Iedere dove of slechthorende beleeft muziek op een andere manier. Daarom wil hij via TikTok laten zien hoe hij muziek ervaart en vooral dat gebarentaal daarbij een mooie rol speelt. "Ik wil mensen laten zien dat het een mooie taal is. Dat mag meer genormaliseerd worden."

Max wil met zijn video's laten zien hoe muziek te vertalen is (Foto: Omroep Brabant).

De muziekliefhebber krijgt vooral positieve reacties op zijn video’s. De meeste van zijn volgers zijn mensen die wél goed horen. “Mensen vinden het leuk om zoiets te zien. Het is nieuw, zoiets zien ze bijna nooit.” Voor Max is het dansen en vertalen van muziek de normaalste zaak van de wereld. Hij begint met opnemen zodra hij een songtekst goed verstaat. “Bij Engelse nummers is het lastiger", legt hij uit. "Dan moet ik echt de tekst lezen en nadenken hoe ik het ga vertalen.” Wat niet iedereen weet: gebarentaal is niet universeel. “Gesproken taal is in elk land anders. Met gebarentaal is dat ook zo”, vertelt hij. “Er bestaat wel internationale gebarentaal, maar die ken ik zelf nog niet.” Zijn favoriete nummer om te vertolken op dit moment? Lekker met de Meiden van MEROL. “Het is een nummer dat bijna iedereen wel kent. Een leuk, vrolijk liedje waar je ook echt mee kan swingen in gebarentaal. Dat vinden mensen leuk om te zien.”

Max danst op het nummer Baila de Gasolina (foto: Omroep Brabant).