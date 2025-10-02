Max vertaalt Taylor Swift, Harry Styles en S10 naar gebarentaal op TikTok
In de zomervakantie had Max niet veel te doen. “Toen dacht ik: laat ik mijn hobby maar verspreiden via sociale media.” En dat is bijzonder, want Max is slechthorend.
Dankzij implantaten kan hij tóch muziek horen. “Ik laat muziek rechtstreeks op mijn implantaten afspelen”, legt hij uit. “Dat wordt omgezet naar elektrisch geluid en meteen doorgegeven aan mijn gehoorzenuwen. Ik kan er best veel van verstaan, maar het klinkt niet zoals je het in het echt hoort. Een beetje robotachtig.”
"Ik laat muziek rechtstreeks op mijn implantaten afspelen."
Iedere dove of slechthorende beleeft muziek op een andere manier. Daarom wil hij via TikTok laten zien hoe hij muziek ervaart en vooral dat gebarentaal daarbij een mooie rol speelt. "Ik wil mensen laten zien dat het een mooie taal is. Dat mag meer genormaliseerd worden."
De muziekliefhebber krijgt vooral positieve reacties op zijn video’s. De meeste van zijn volgers zijn mensen die wél goed horen. “Mensen vinden het leuk om zoiets te zien. Het is nieuw, zoiets zien ze bijna nooit.”
Voor Max is het dansen en vertalen van muziek de normaalste zaak van de wereld. Hij begint met opnemen zodra hij een songtekst goed verstaat. “Bij Engelse nummers is het lastiger", legt hij uit. "Dan moet ik echt de tekst lezen en nadenken hoe ik het ga vertalen.”
Wat niet iedereen weet: gebarentaal is niet universeel. “Gesproken taal is in elk land anders. Met gebarentaal is dat ook zo”, vertelt hij. “Er bestaat wel internationale gebarentaal, maar die ken ik zelf nog niet.”
Zijn favoriete nummer om te vertolken op dit moment? Lekker met de Meiden van MEROL. “Het is een nummer dat bijna iedereen wel kent. Een leuk, vrolijk liedje waar je ook echt mee kan swingen in gebarentaal. Dat vinden mensen leuk om te zien.”
Volgens Max mogen er bij concerten of theaters best meer gebarentolken worden ingezet. “Zodat doven en slechthorenden dat ook mee kunnen krijgen.” Zelf lijkt het hem ‘supervet’ om ooit op een podium te staan als tolk.
"Voor doven en slechthorenden is het belangrijk dat de muziekwereld inclusiever wordt, zodat zij de muziek dan ook helemaal binnenkrijgen. Via geluid wordt heel veel overgebracht", vervolgt hij. "Dus ook emotie, de tekst zelf en ritme. Het wordt allemaal niet overgebracht als je het niet kan horen. Als het visueel gemaakt wordt wél."