Meisje op fiets aangereden door auto

Een meisje op een fiets is woensdagmiddag rond halfvijf aangereden door een auto op de Procureurweg in Dongen. Het meisje raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist kwam vanuit een uitrit en wilde het fietspad oversteken. Op dat moment fietste het meisje daar, waarna de wagen en de fiets botste. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.