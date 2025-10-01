Navigatie overslaan

Meisje op fiets aangereden door auto

Vandaag om 18:13 • Aangepast vandaag om 18:42
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
nl
Een meisje op een fiets is woensdagmiddag rond halfvijf aangereden door een auto op de Procureurweg in Dongen. Het meisje raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De automobilist kwam vanuit een uitrit en wilde het fietspad oversteken. Op dat moment fietste het meisje daar, waarna de wagen en de fiets botste.

De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!