Saibari redt punt voor PSV in Duitsland na kinderlijke fout

PSV heeft het eerste punt in de Champions League behaald. PSV leek op voorsprong te komen, maar na een misverstand in de verdediging bij PSV was het Ismael Saibari die uiteindelijk de eindstand (1-1) tegen het Duitse Bayer Leverkusen op het bord zette.

Guus Til startte als gelegenheidsspits, omdat alle spitsen geblesseerd waren. Opvallend was dat Ryan Flamingo op de bank begon. Hij moest zijn plaats in het hart van de verdediging afstaan aan Armando Obispo. In de vierde minuut leek PSV op een vroege voorsprong te komen door een kopbal van Ivan Perisic. Maar toen de bal alweer op de middenstip lag, werd de goal alsnog teruggedraaid wegens buitenspel. In de herhaling bleek het om millimeters te gaan. Paal

Niet veel later was Bayer Leverkusen aan de beurt. De Spaanse linksback Alejandro Grimaldo stoomde op via de zijkant en schoot snoeihard tegen de paal. PSV loerde op de counter, maar zelfs daar kwam het niet aan toe. De bal was het meerendeel in bezit van de thuisploeg en zij waren ook de enige die kansen creëerden. Gelukkig voor de Eindhovenaren wist Bayer Leverkusen geen enkel schot te verzilveren.

Ook Malik Tillman, die deze zomer voor 35 miljoen euro de overstap van PSV naar de tegenstander maakte, kwam in scoringspositie. Echter stuitte zijn schot op PSV-doelman Matej Kovár. Gelijk op

In de tweede helft leek het wat meer gelijk op te gaan. Tot de vijfenzestigste minuut. Jerdy Schouten dacht de bal binnen de zestien terug te spelen naar Obispo, maar die verwachtte de bal totaal niet en leek in paniek te raken. Leverkusen-spits Christian Kofane was er als de kippen bij om de bal te onderscheppen en rondde ijskoud af. De tegengoal leek een soort wake-up-call bij PSV. De bal ging wat meer rond en dat resulteerde al vrij snel in de gelijkmaker. Na een mooie aanval in minuut 72 kreeg Guus Til de bal bij Ismael Saibari, die de bal koel in de bovenhoek schoot. Na de gelijkmaker leken beide teams wat gas terug te nemen. Saibari, die veruit de gevaarlijkste man was aan Eindhovense zijde, kwam nog tot een schot, maar daar bleef het bij. Een 1-1 gelijkspel in Leverkusen. Een eindstand waar veel fans van te voren voor hadden getekend. Zes wedstrijden te gaan

Dankzij dit gelijkspel staat PSV na twee wedstrijden met één punt op een gedeelde zevenentwintigste plaats op de ranglijst van de Champions League. In de eerste wedstrijd werd er met 1-3 verloren van het Belgische Union St. Gillis. Met nog zes wedstrijden te gaan is een plek bij de eerste vierentwintig is voldoende om door te stoten naar de tussenronde. De volgende wedstrijd van PSV in de Champions League is op 21 oktober. Dan ontvangt de ploeg van Peter Bosz Napoli in Eindhoven.