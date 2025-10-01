Advertentie
112-nieuws: Auto verwoest door brand, aanhanger blijft gespaard
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:03
nl
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:03
Auto verwoest door brand, aanhanger blijft gespaard
Een auto met daarachter een aanhanger is in de nacht van woensdag op donderdag verwoest door brand in Helmond. De auto stond op een parkeerplaats aan de Betuwehof in de wijk Rijpelberg. De brandweer had het vuur snel onder controle maar de auto viel niet meer te redden.
Advertentie
Advertentie