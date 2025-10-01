Navigatie overslaan
112-nieuws: Auto verwoest door brand, aanhanger blijft gespaard

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:03
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Redactie

06:03

Auto verwoest door brand, aanhanger blijft gespaard

Een auto met daarachter een aanhanger is in de nacht van woensdag op donderdag verwoest door brand in Helmond. De auto stond op een parkeerplaats aan de Betuwehof in de wijk Rijpelberg. De brandweer had het vuur snel onder controle maar de auto viel niet meer te redden.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
