Bosz hoopvol na 1-1: 'Als we zo spelen, kunnen er weinig van ons winnen'

Bij PSV wordt positief teruggekeken op het gelijkspel met Bayer Leverkusen (1-1) in de Champions League. Na wat mindere resultaten, lijkt de weg naar boven te zijn ingeslagen. Sommige PSV'ers vonden zelfs dat er 'meer in zat'.

Onder andere keeper Matej Kovár vond dat er meer in het vat zat. De sluitpost van PSV wordt momenteel gehuurd van tegenstander Bayer Leverkusen. Maar of hij volgend jaar nog steeds bij PSV zit, dat weet hij nog niet: "Ik heb het in Eindhoven heel erg naar mijn zin, maar dat had ik ook in Leverkusen." PSV heeft een optie om de keeper aan het einde van het seizoen definitief over te nemen.

Ismael Saibari zette de 1-1 op het scorebord. Er was de laatste weken veel om hem te doen, omdat hij te veel kansen om zeep zou helpen. Peter Bosz gaf hem een tip: "Hij zei mij nog harder te schieten, maar ik denk dat hij sarcastisch was", lacht de Marokkaans international.

Peter Bosz beaamt dat: "Ik hoopte dat hij hiermee begreep dat hij minder hard moet schieten, omdat hij alles over schoot. Ik denk dat de boodschap is aangekomen." Saibari sprak zelf van een soort meditatie, maar volgens Bosz lag het aan de balans van de middenvelder bij het schieten: "Hij viel heel vaak als hij schoot, alsof hij niet helemaal in balans is. We hebben hem gezegd dat hij was meer rust moet bewaren voordat hij schiet."