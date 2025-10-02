Bosz hoopvol na 1-1: 'Als we zo spelen, kunnen er weinig van ons winnen'
Onder andere keeper Matej Kovár vond dat er meer in het vat zat. De sluitpost van PSV wordt momenteel gehuurd van tegenstander Bayer Leverkusen. Maar of hij volgend jaar nog steeds bij PSV zit, dat weet hij nog niet: "Ik heb het in Eindhoven heel erg naar mijn zin, maar dat had ik ook in Leverkusen." PSV heeft een optie om de keeper aan het einde van het seizoen definitief over te nemen.
Ismael Saibari zette de 1-1 op het scorebord. Er was de laatste weken veel om hem te doen, omdat hij te veel kansen om zeep zou helpen. Peter Bosz gaf hem een tip: "Hij zei mij nog harder te schieten, maar ik denk dat hij sarcastisch was", lacht de Marokkaans international.
Peter Bosz beaamt dat: "Ik hoopte dat hij hiermee begreep dat hij minder hard moet schieten, omdat hij alles over schoot. Ik denk dat de boodschap is aangekomen." Saibari sprak zelf van een soort meditatie, maar volgens Bosz lag het aan de balans van de middenvelder bij het schieten: "Hij viel heel vaak als hij schoot, alsof hij niet helemaal in balans is. We hebben hem gezegd dat hij was meer rust moet bewaren voordat hij schiet."
"Wij hebben een beetje roofbouw op die jongen gepleegd."
Bij de aftrap van de tweede helft stonden er slechts tien PSV'ers op het veld. Ismael Saibari kwam een aantal seconden na het startsein het veld op rennen. "Ik mocht niet met geknipte sokken spelen. Ik doe dat al jaren omdat ik gespierde kuiten heb, maar nu mocht het ineens niet meer."
Guus Til startte, mede door afwezigheid van Ricardo Pepi, in de punt van de aanval. Peter Bosz was lovend over de 'gelegenheidsspits': "Ik vond hem misschien wel de beste man van het veld. Hij legde zoveel intensiteit in de wedstrijd."
Opvallend was dat Ryan Flamingo op de bank begon. De centrumverdediger heeft bijna elke wedstrijd gespeeld sinds zijn komst naar PSV: "Wij hebben een beetje roofbouw op die jongen gepleegd", geeft Bosz toe. "Hij heeft heel het jaar alles gespeeld en is nog een jonge jongen. Het was wachten tot het minder ging worden en ik merkte dat hij de laatste tijd wat meer balverlies had." Uiteindelijk betrad Flamingo alsnog het veld na zeventig minuten.
"Jerdy bracht Armando onnodig in balbezit."
Al met al is Bosz tevreden over de wedstrijd: "Het glas is halfvol. Ik ben blij dat we dit niveau hebben kunnen halen." Wel baalt hij van de tegengoal: "Jerdy bracht Armando onnodig in balbezit."
Gehoopt wordt dat PSV het niveau van deze wedstrijd kan doorzetten. Peter Bosz is daarvan overtuigd: "Als we met deze instelling en arbeid de wedstrijden spelen, dan kunnen er weinig ploegen van ons winnen."