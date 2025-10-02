Roy Donders verkoopt zijn Tilburgse paleisje en start nieuw avontuur

Roy Donders heeft zijn huis in de Tilburgse wijk Broekhoven eindelijk verkocht. Sinds 2020 heeft het verschillende keren te koop gestaan voor verschillende prijzen. De stylist van het zuiden is samen met zijn vriendin Michelle klaar voor een nieuwe toekomst.

Op Instagram delen Roy en Michelle een video waarin ze een laatste rondje door het paleisje lopen. "Ik vind het toch wel een momentje hoor", zegt Roy in de video. "Ik heb hier veertien jaar gewoond". Ook zeggen ze vooral de badkamer te gaan missen, omdat dat hun favoriete plek in het huis is.

"Het is tijd voor een nieuwe plek van ons samen", schrijft het koppel. Ze kijken uit naar een nieuwe toekomst, samen met hun dochter Romi.

Het stelt deelt nog niet waar ze nu gaan wonen. Wel vertellen ze dat ze 'iets heel nieuws' gaan doen en 'iets heel moois gaan maken'.

Luxe B&B met spa

Naast de uitgebouwde woonkamer, grote badkamer, drie slaapkamers en inloopkast, hebben Roy en Michelle een B&B aan het huis toegevoegd. Deze is inclusief sauna, whirlpool, Turks stoombad en massageruimte. De woning stond voor 499.000 euro op Funda.