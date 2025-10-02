Regenachtig weekend voor de boeg, maar de zon komt ook weer terug

Aan de nazomerse zonnige dagen komt vanaf vrijdag een einde. We krijgen een paar regenachtige dagen. Maar de winterjas hoeft nog niet uit de kast, want volgende week schiet de temperatuur weer omhoog.

Waar de zon zich donderdag nog laat zien en de temperatuur zo'n achttien graden zal zijn, slaat het weer vanaf vrijdag om. Het wordt dan veertien of vijftien graden, vertelt Johnny Willemsen, weerman bij Weerplaza. “Overdag is er wat motregen, maar dat stelt vrijdag nog weinig voor. De echte regen komt dan in de avond”, zegt hij.

Het weer wordt dit weekend wat onstuimig en de regen blijft aanhouden tot zaterdagochtend. Vanaf de middag en op zondag is het een komen en gaan van regenbuien. “De regen is er iets eerder in het westen van de provincie. Die gaat van het westen naar het oosten.”

Volgens weerman Johnny klaart het na het weekend weer op. Het zal minder regenen en het wordt wat warmer. Maandag is een temperatuur van zestien tot zeventien graden voorspeld. Dinsdag kan zelfs weer negentien graden worden. “Het is dan geregeld zonnig en het zal vaker droog zijn.”