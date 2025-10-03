Vervallen en gesloopt: dit kapelletje staat na 200 jaar weer overeind

Na bijna tweehonderd jaar heeft Drunen weer een heilig kapelletje. Een plek waar mensen terecht kunnen voor een gebed, een moment van bezinning of gewoon om even rustig te zitten. Het kleine gebouwtje staat sinds kort naast de kerk en is de derde versie van een kapel die het dorp eeuwenlang kende.

Rond 1600 stond de eerste kapel, ook wel bekend als de Clarastok, midden in het dorp. Die werd gewijd aan Clara van Assisi, een heilige uit de dertiende eeuw die sober leefde en klaarstond voor de armen. Architect Gijs de Bonth, die het nieuwe kapelletje ontwierp, legt uit: “Het was een klein bouwwerk waar mensen giften voor de armen konden achterlaten. Maar de gemeente gebruikte het ook voor bekendmakingen en om tolgelden te innen.” Die eerste Clarastok stond er tot 1744, toen deze door verwaarlozing instortte. Nog datzelfde jaar bouwde het gemeentebestuur een tweede en simpelere kapel die bijna honderd jaar standhield. Maar in 1846 moest ook die kapel verdwijnen, omdat de wegen in het dorp werden verhard. “Het oorspronkelijke kapelletje kon destijds niet verplaatst worden, omdat de provincie geen geld wilde investeren”, vertelt De Bonth terwijl de auto’s achter hem voorbijrijden over het asfalt.

“We willen iets dat beter past bij de kerk en bij Clara zelf.”

Toch verdween de herinnering aan de heilige Clara niet helemaal. In 2012 werd een gevelsteen met haar afbeelding onthuld aan de muur van een gebouw, tegenover de plek van de oude kapel. Sindsdien komt daar elke week een groepje mensen samen voor een stiltegebed. “Daar is het idee ontstaan om opnieuw een Clarakapel te bouwen”, vertelt de Drunenaar. “Omdat er behoefte was aan een betere plek voor een gebed.”

De gevelsteen ter herinnering aan Clara (foto: Megan Hanegraaf).

Een tekening van het eerste gebouw is altijd bewaard gebleven in de gemeentearchieven. “Er zijn mensen uit Drunen die als hobby in die archieven speuren. Zo kwamen ze erachter dat het mogelijk was om de kapel weer terug te brengen.” Een exacte kopie van het kapelletje uit 1846 bleek uiteindelijk te groot. “We willen iets dat beter past bij de kerk en bij Clara zelf. Er komt een klein beeldje in te staan dat niet verloren mag gaan in een groot gebouw. Mensen vonden dat het juist knus moest zijn: een plek die vriendelijk en uitnodigend is.”

“Ik denk dat dit kappelletje honderden jaren mee kan.”

De architect pakt zijn tekening erbij en vertelt hoe hij zich liet inspireren door andere kapelletjes in Brabant. “Als je door de provincie rijdt, zie je overal kapelletjes. Ik heb van al die gebouwen de mooiste dingen samengevoegd tot dit ontwerp.” Terwijl De Bonth trots over zijn ontwerp vertelt, glinstert het bladgoud op het dak in de zon. “Maar ik moet niet te veel over goud praten denk ik, want dan komen ze het eraf halen”, zegt hij lachend.

Gijs de Bonth laat de oude en de nieuwe kapel zien (foto: Megan Hanegraaf).

Ook over de materiaalkeuze is goed nagedacht. Het kapelletje is gemaakt van duurzame materialen, waardoor het onderhoudsarm is en bestand is tegen vandalisme. Het staat op een betonnen plateau, zodat het later verplaatst kan worden als dat nodig is. “Ik denk dat dit kapelletje honderden jaren mee kan. Zo is Drunen weer verzekerd van een stukje historie én een plek voor bezinning in het centrum.” Op 4 oktober 2025 wordt de kapel officieel ingewijd. Dan wordt beeld van Clara erin gezet. Die datum is niet toevallig gekozen: het is de feestdag van Franciscus van Assisi, de heilige die Clara inspireerde.