Guus Meeuwis en Henry van Loon spelen in nieuwe carnavalsfilm van New Kids

De Tilburgse zanger Guus Meeuwis en acteur Henry van Loon uit Oirschot zullen volgend jaar schitteren op het witte doek in een nieuwe film genaamd CARNAVAL. De film wordt geregisseerd door Flip van der Kuil, een van de bedenkers en makers van de New Kids-serie en films.

Het verhaal gaat over vier beste vrienden die leven voor carnaval. Wanneer een van hen plots voor zijn vervreemde dochter moet zorgen en Prins Carnaval sinistere plannen lijkt te hebben, zien ze hun feestplannen in duigen vallen. De vrienden moeten alles op alles zetten om carnaval te redden. "Verwacht veel humor, complete chaos en een hoop verrassingen", zeggen regisseur Flip van der Kuil en producent Maarten Swart.

De hoofdrolspelers zijn de vertrouwde New Kids-acteurs Huub Smit, Tim Haars, Guido Pollemans en rapper Fresku. Ook actrice Monic Hendrickx uit Stevensbeek en Luizenmoeder-actrice Ilse Warringa hebben rollen gekregen in de film.

Jan Biggel gecanceld

Vorige week vertelde zanger Jan Biggel uit Liempde in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant vol trots dat hij een rol had gekregen in de carnavalsfilm. Ook verklapte hij dat Guus Meeuwis meedoet. Maar dit had de artiest niet mogen vertellen. Daarom mag hij toch niet meer meewerken aan de film, zo liet hij afgelopen maandag in hetzelfde radioprogramma weten.

"Ja jongen, dit kan alleen mèn overkomen...", vertelde Biggel. "Een gouden toekomst lag in het verschiet. Ik dacht ook: wat is dit nu? Ik was zo blij en dacht - want ik had de bevestiging dat het ging gebeuren - dat ik het gerust kon zeggen, witte nie. Maar blijkbaar heb ik dingen verteld tegen jullie die ik niet mocht vertellen. De volgende dag kreeg ik een mail dat ik niet meer mee mag doen. Daar gaat mijn filmcarrière."

CARNAVAL komt in 2026 in de bioscopen en zal later te zien zijn op Amazon Prime.