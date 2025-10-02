Man die taxichauffeur beroofde wil vrijlating om zijn kinderen weer te zien

David de C., die afgelopen zomer in Tilburg een taxichauffeur op brute wijze van zijn auto beroofde en daarna een ongeluk veroorzaakte, reed onder invloed van drugs. Dat bleek donderdag tijdens een pro-formazitting. De 35-jarige Belg wilde zijn proces graag in vrijheid afwachten, omdat hij zijn kinderen weer wil zien. Volgens de rechtbank in Breda moet hij eerst psychologisch worden onderzocht, omdat er aanwijzingen zijn dat psychische problemen een rol hebben gespeeld bij de gewelddadige beroving.

Bij binnenkomst kijkt de verdachte donderdag aandachtig de zaal rond. David is kaalgeschoren en oogt zenuwachtig. Als hij gaat zitten, begint hij meteen met zijn voeten te bewegen. Eerst is hij afwachtend, maar hoe verder de zitting vordert, hoe mondiger hij wordt. De man was die 21 juni op zoek naar een standplaats aan de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg. Hij stapte in een taxi, maar de chauffeur vertrouwde het niet en probeerde David weer uit zijn auto te krijgen. Daarop deelde David klappen uit. "De verdachte heeft het slachtoffer getrapt en geslagen in zijn zij en onderrug", vertelt de officier van justitie. De chauffeur werd uit de taxi geduwd en David ging er met de auto vandoor. Ongeluk en meerdere verkeersovertredingen

Tijdens zijn ritje slingerde hij volgens de officier van justitie met een veel te hoge snelheid door Tilburg. Hij reed meerdere keren door rood en gaf geen voorrang aan andere verkeersdeelnemers. Daarna veroorzaakte de C. op de Ringbaan-Zuid een ongeluk. De bestuurster van de auto waar hij tegenaan reed, liep bij de botsing een gecompliceerde voetbreuk op. De vrouw moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

David ging er na het ongeluk rennend vandoor en weigerde te stoppen voor de politie. Hij werd uiteindelijk met een stroomstootwapen tot stilstand gebracht. Kinderen al maanden niet gezien

In de rechtbank wordt duidelijk dat David die dag onder invloed was van MDMA en cocaïne gebruikt zou hebben. Ook had hij alcohol gedronken. De officier van justitie vertelt dat er tegen hem nog een andere zaak loopt voor rijden onder invloed. David beweert afgelopen zomer gedrogeerd te zijn. "Het drugsgehalte is zo hoog, dat zou ik nooit hebben gedaan", zegt hij. "Ik herken mezelf niet. Ik weet niet wat ze mij hebben gegeven om iemand te bestelen." Hij is emotioneel en geeft aan 'gewoon' vader te zijn en een familie te hebben. Zijn advocaat doet het verzoek om De C. te schorsen uit voorlopige hechtenis, zodat hij naar zijn kinderen toe kan die hij al maanden niet heeft gezien. Psychologisch onderzoek

De officier van justitie wijst dit verzoek af. "Het strafrechtelijk belang weegt zwaarder dan het belang om een proces in vrijheid af te wachten. Er moet eerst onderzoek worden gedaan naar de psychische toestand van David de C., of er had sprake moeten zijn van bijzondere omstandigheden." De rechtbank sluit zich aan bij de officier van justitie, waarop David zijn hoofd schudt. "Ik ben geen crimineel, geen gebruiker of dief. Ik vraag om respect, omdat ik vader ben." De rechtbank benadrukt dat er aanwijzingen zijn dat de beroving en het ongeluk onder invloed van psychische problemen zijn uitgevoerd en dat er eerst onderzoek moet worden gedaan. Om de kans op herhaling te verkleinen, kunnen er nu geen voorwaarden worden opgelegd. De verdachte geeft aan mee te zullen werken met het psychologische onderzoek. De zaak wordt op 16 december verder behandeld.