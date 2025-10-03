Hier rijden twee weken geen treinen door werkzaamheden bij spoor Vught

Vanaf zaterdag 4 oktober tot en met 19 oktober rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Boxtel. ProRail werkt dag en nacht aan het spoor bij Vught. De reden: er wordt een tijdelijk spoor aangesloten op het hoofdspoor, zodat treinen de komende jaren kunnen blijven rijden tijdens nog grotere werkzaamheden. Deze grotere werkzaamheden moeten uiteindelijk leiden tot minder geluidsoverlast en meer veiligheid op het spoor.

Vanaf zaterdag werken er dagelijks zo’n tweehonderd mensen dag en nacht aan het spoor bij Vught. Voor reizigers betekent dit vooral een andere route nemen en wachten. Er worden bussen ingezet maar die hebben minder capaciteit. De NS adviseert daarom de spits zoveel mogelijk te mijden. “De klus zelf is niet heel complex, maar de omvang maakt het bijzonder,” vertelt bouwmanager Peter Kruis van ProRail. “Normaal vernieuwen we elk weekend sporen of leggen we er nieuwe bij. Alleen dit keer gaat het om een veel groter stuk. Daarom hebben we zo lang de tijd nodig.”

Links het oude spoor vanuit Vught richting Den Bosch en rechts het nieuwe spoor (foto: Megan Hanegraaf).

De werkzaamheden zijn voorbereidingen op een grote klus op het spoor bij Vught. In 2030 gaat het spoor daar zes meter de grond in, vijf gevaarlijke spoorwegovergangen verdwijnen en de overlast van voorbijrazende treinen wordt veel minder. Maar voordat dat kan, is een tijdelijk spoor en station nodig. Anders zou al het treinverkeer tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven jarenlang stil liggen. “Met dit tijdelijke spoor kunnen reizigers blijven reizen terwijl wij aan het verdiepte spoor werken,” zegt Kruis. “Zonder tijdelijk station zou Vught helemaal afgesloten zijn van de rest van Nederland.” Vanaf 20 oktober rijden de treinen weer en zullen ze voortaan op het tijdelijke station in Vught stoppen.

“Dat wordt een pittig weekend voor treinreizigers.”

Extra lastig wordt het voor reizigers in het weekend van vrijdagavond 10 tot zondagochtend 12 oktober. Dan rijden er helemaal geen treinen van, naar en via station Den Bosch. “Den Bosch is een groot station, dus mensen zullen er echt last van hebben,” zegt Kruis. De seinen moeten worden veranderd zodat treinen veilig over de nieuwe tijdelijke sporen kunnen rijden. Het testen van die treinbeveiliging moet over een groter gebied dan alleen richting Boxtel en Tilburg. “Dat kan alleen als er geen treinen rijden. Dat is om te voorkomen dat treinen tegen elkaar botsen of op de verkeerde sporen terechtkomen.” Een kleine geruststelling: dit is voorlopig de laatste keer dat het treinverkeer zo lang stilligt vanwege deze werkzaamheden. Alleen tussen 2029 en 2030 moeten reizigers nog rekening houden met meerdere dagen zonder treinen. Dan worden de tijdelijke sporen omgezet naar de definitieve sporen in de verdiepte ligging bij Vught.