Dinosaurus 'Aurora' van 150 miljoen jaar oud is vanaf nu hier te bewonderen

Wie het provinciehuis in Den Bosch binnenkomt, loopt er bijna meteen tegenaan: de langnekdinosaurus Aurora. Het skelet is ruim twintig meter lang en kostte drie dagen om op te bouwen. Het is eigendom van het Oertijdmuseum in Boxtel en werd donderdag onthuld. Opvallend is dat de dino voor wel zestig procent compleet is.

De 150 miljoen jaar oude dinosaurus werd in 1995 gevonden door een Zwitsers team in de Amerikaanse staat Wyoming. In Zwitserland was er geen plek en door de goede samenwerking met het Boxtelse Oertijdmuseum kwam Aurora in 2019 naar Nederland. Vorig jaar ontdekte de oud-stagiair van het museum, Tom van der Linden, dat het zelfs ging om een heel nieuwe soort. Toch kon het skelet niet meteen worden opgebouwd. Met honderd vrijwilligers is er 30.000 uur gestoken in het schoonmaken van de botten met kleine drilboortjes en schrapertjes, het bouwen van het frame en het aanvullen van ontbrekende delen. “We zijn erg blij dat het skelet na zo’n enorme klus er zo bij staat”, vertelt senior conservator Jonathan Wallaard.

Kinderen van de Bossche basisscholen de Vlindertuin en het Zuiderstar waren bij de opening en keken hun ogen uit. “Hij heeft een klein hoofd met een hele lange nek en staart. Volgens mij is hij 150 miljoen jaar oud”, zegt de 8-jarige Lars. Ook Tom (7) vindt de twintig meter lange staart bijzonder. “Ik vind de lange staart mooi, want daarmee houdt hij vijanden op afstand.”

De tien meter lange staart maakt indruk bij de bezoekers (foto: Wilco Zonneveld).

Opvallend is dat zestig procent van het skelet origineel is. Zo zijn de heup en een achterpoot helemaal compleet. Volgens Wallaard is dat uitzonderlijk. “Als een dier doodgaat, duurt het even voordat het bedekt raakt en bewaard blijft voor de toekomst. Vaak zie je dat in de loop der jaren de staart bijvoorbeeld wegspoelt of stukken van de kop verdwijnen.” De overige veertig procent van het skelet werd met kunststof aangevuld. Wallaard legt het uit door op de botten te kloppen. “Het originele bot voelt harder en klinkt steviger. Het kunststof bot klinkt hol. Ook is er een verschil in gewicht. Een origineel stuk achterpoot weegt al snel zeventig kilo, terwijl het neppe stuk maar vijf kilo is.”

“Kippen zijn eigenlijk familie van deze dinosaurus.”

De onderzoekers ontdekten nog iets bijzonders aan het skelet, zag ook Janne (8). “Ik heb gehoord dat hij een paar ribben gebroken heeft gehad. Dat vind ik bijzonder”, zegt ze. Hoe het dier die verwondingen opliep, weten de onderzoekers van het Oertijdmuseum niet. Lars leerde een ander feitje over Aurora: “Kippen zijn eigenlijk familie van deze dinosaurussen, terwijl ze er helemaal niet op lijken. Alsof een kip een achterkleinzoon is van de langnekdino.” In drie dagen tijd was het twintig meter lange skelet compleet opgebouwd. Bijna zoals bij het bouwen van een legohuis werden alle botten op hun plek gehangen. Aurora staat tot en met 9 november in het provinciehuis en is gratis te bezoeken. Daarna keert de dino terug naar het museum in Boxtel.