Deze bril moet ons beschermen tegen hoogwater: 'Zit in het moment'

“Ik sta nu twee meter van een scheur.” Door een omgevallen boomstronk is er een gleuf ontstaan in de dijk bij het Oude Maasje in Raamsdonk, waar ook een boot tegenaan is gebotst. Althans, dat is het virtuele beeld dat Kim Helmer van waterschap Brabantse Delta door een innovatieve bril ziet. Het apparaat moet ervoor zorgen dat Brabant droge voeten houdt.

Met de bril op haar hoofd speurt Kim de dijk af. “Je zit echt in het moment”, vertelt de werkvoorbereider van het waterschap glunderend. De bril met innovatieve software wordt gebruikt om de hoogwaterinspecteurs beter op te leiden.

“Vernieuwing is noodzakelijk voor het uitoefenen van onze taken”, zegt Anco Sneep. Hij is verantwoordelijk voor innovatie en waterveiligheid bij waterschap Brabantse Delta. “Eén van de ideeën was deze bril met mixed reality.” De bril toont virtuele beelden van hoogwaterscenario’s, terwijl je de echte wereld nog om je heen ziet.

Voor Kims voeten ligt een virtuele boomstronk die een scheur in de dijk heeft veroorzaakt. Wat verderop is een schip tegen de dijk gebotst. “Door deze bril zie je de schade die kan ontstaan aan een dijk in werkelijkheid”, legt Kim uit. “Het is heel realistisch. Ik zie de grootte van het gat, waardoor ik beter kan inschatten hoe serieus het is. Dat is op een foto toch lastiger.”

Hoogwaterinspecteurs oefenen nu namelijk nog met platen met daarop afbeeldingen van verschillende scenario’s. Omdat het storm- en hoogwaterseizoen officieel is gestart, zijn Sneep en een aantal hoogwaterinspecteurs daar druk mee bezig op een dijk in Raamsdonksveer. Aandachtig bekijken ze de schade op de afbeelding. “Dit is wel serieus”, zegt Sneep ernstig. Via een app meldt hij de schade aan het meldingsteam van het waterschap, dat vervolgens bepaalt welke maatregelen getroffen moeten worden.