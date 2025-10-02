Frank Lammers heeft internationale rol te pakken in piratenserie

Acteur Frank Lammers uit Mierlo heeft een internationale hoofdrol te pakken. Hij gaat spelen in de piratendramaserie Salé. Dat meldt entertainmentwebsite Deadline.

Het is niet de eerste keer dat Lammers een zeeman uit de zeventiende eeuw speelt. In 2015 schitterde hij al op het witte doek als Michiel de Ruyter in de gelijknamige Nederlandse film.

Salé speelt zich af in 1627 en is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Lammers gaat Jan Janszoon spelen: een Nederlandse piraat uit Haarlem die zich bekeerde tot de islam en furore maakte in Noord-Afrika. De rooftochten van Janszoon brachten hem ook naar IJsland. In 1627 plunderde hij daar de Westmaneilanden en nam hij honderden mensen mee.

Internationaal bekend

Internationaal is Lammers bekend van Netflix-series Undercover en Ferry. ''Dit zal de serie helpen het internationale publiek te bereiken dat het verdient'', aldus producer Anders Granström. ''Ook geeft zijn Nederlandse achtergrond authenticiteit aan Jan Janszoon. Hiermee tilt Lammers het hele project naar een hoger niveau.''

Zelf zegt Lammers tegen Deadline: "Jan Janszoon heeft meerdere levens geleefd: Nederlands zeeman, moslimbekeerling, piratenadmiraal, rijksbouwer, maar ook vader en echtgenoot op twee continenten. Door hem te spelen, verken je de uitersten van menselijke ambitie en aanpassingsvermogen en de vraag: kun je ooit echt ontsnappen aan wie je was?"

Nog even geduld

Wie Frank Lammers graag als Jan Janszoon wil bewonderen, moet nog even geduld hebben. De serie verschijnt op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2027. Het is nog niet bekend waar Salé te zien zal zijn.

Er staan twee seizoenen van ieder zes afleveringen op de planning. Salé wordt vooral gefilmd in IJsland en Marokko, maar ook op een aantal Nederlandse locaties. In de serie wordt voornamelijk Engels gesproken.

Hoor je Frank Lammers liever praten met een Brabants accent? Luister dan eens naar onze podcast Ni Na Lammers Luisteren.