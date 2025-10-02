Syrische jongeren overtreden gebiedsverbod, mogelijk ook strafbare feiten

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar zestien jongeren die deel uitmaken van de grotere groep Syrische jongeren die voor overlast heeft gezorgd in de binnenstad van Den Bosch. In totaal zijn zeven jongeren mogelijk betrokken bij strafbare feiten. De andere negen hebben het gebiedsverbod overtreden. Eén jongere is daarvoor bij een supersnelrechtzitting veroordeeld tot een celstraf en een nieuw gebiedsverbod.

Dat schrijft de gemeente Den Bosch aan de raadsleden. Er was al langer overlast door Syrische jongeren in de binnenstad, van wie er 27 in beeld zijn gekomen. Die hebben in augustus een gebiedsverbod voor 45 dagen gekregen. Dat loopt over een paar dagen af. De jongeren om wie het gaat, zijn tussen de 15 en 21 jaar. De meesten wonen in Den Bosch of in de de buurt van de stad. Anderen wonen op soms wel een uur reizen van Den Bosch. Geen van hen woont in een asielzoekerscentrum.

De gemeente schrijft dat de gebiedsverboden waardevol zijn geweest, omdat ze hierdoor kon optreden tegen de jongeren voordat die opnieuw voor ernstige overlast zorgden. Daarnaast heeft het verbod de negatieve spiraal doorbroken in de groep.

Sinds het gebiedsverbod is de groep in zijn geheel niet meer naar de Bossche binnenstad gekomen en zijn er ook geen verdere incidenten geweest volgens de gemeente. Negen jongeren zijn wel individueel naar de binnenstad gekomen en hebben daarbij het gebiedsverbod overtreden. De jongere aan wie een celstraf is opgelegd heeft die gekregen, omdat hij keer op keer het gebiedsverbod overtrad. Uiteindelijk resulteerde dat een een celstraf en ook weer een nieuw gebiedsverbod. Justitie heeft eerder in een informatiebijeenkomst uitgelegd hoe een strafrechtelijk traject voor de zestien jongeren verloopt. Dat is erop gericht om hen te leren hoe ze betere keuzes kunnen maken. Zolang dit traject loopt, legt de gemeente geen verdere maatregelen op aan dit deel van de groep.

