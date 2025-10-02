Syrische jongeren overtreden gebiedsverbod, mogelijk ook strafbare feiten
Dat schrijft de gemeente Den Bosch aan de raadsleden. Er was al langer overlast door Syrische jongeren in de binnenstad, van wie er 27 in beeld zijn gekomen. Die hebben in augustus een gebiedsverbod voor 45 dagen gekregen. Dat loopt over een paar dagen af.
De jongeren om wie het gaat, zijn tussen de 15 en 21 jaar. De meesten wonen in Den Bosch of in de de buurt van de stad. Anderen wonen op soms wel een uur reizen van Den Bosch. Geen van hen woont in een asielzoekerscentrum.
"Negatieve spiraal in de groep doorbroken."
De gemeente schrijft dat de gebiedsverboden waardevol zijn geweest, omdat ze hierdoor kon optreden tegen de jongeren voordat die opnieuw voor ernstige overlast zorgden. Daarnaast heeft het verbod de negatieve spiraal doorbroken in de groep.
Sinds het gebiedsverbod is de groep in zijn geheel niet meer naar de Bossche binnenstad gekomen en zijn er ook geen verdere incidenten geweest volgens de gemeente. Negen jongeren zijn wel individueel naar de binnenstad gekomen en hebben daarbij het gebiedsverbod overtreden.
De jongere aan wie een celstraf is opgelegd heeft die gekregen, omdat hij keer op keer het gebiedsverbod overtrad. Uiteindelijk resulteerde dat een een celstraf en ook weer een nieuw gebiedsverbod.
Justitie heeft eerder in een informatiebijeenkomst uitgelegd hoe een strafrechtelijk traject voor de zestien jongeren verloopt. Dat is erop gericht om hen te leren hoe ze betere keuzes kunnen maken. Zolang dit traject loopt, legt de gemeente geen verdere maatregelen op aan dit deel van de groep.
"Gebiedsverbod voor elf jongeren gaat verlopen."
Het andere deel van de groep, 11 jongeren, zijn niet meer in Den Bosch gezien. Er waren geen nieuwe incidenten en zij zitten dus niet in een strafrechtelijk traject. "Voor hen gaat het gebiedsverbod verlopen", zo schrijft de gemeente. "Maar dat kan veranderen op het moment dat zich tóch weer nieuwe incidenten voordoen." De gemeente blijft de hele groep nauwlettend in de gaten houden, zo schrijft ze aan de raadsleden.
Dat doet de gemeente via een speciaal ingerichte jeugdtafel. Met externe deskundigen wil ze deze jongeren begeleiden naar school en werk om hen een toekomstperspectief te geven. Met opvangorganisatie Nidos wordt gekeken of er voor meer begeleiding bij de huisvesting gezorgd kan worden. Daarnaast maakt Den Bosch deel uit van een kerngroep van steden die met zulke problematiek te maken heeft. Ook wordt gekeken hoe het Rijk kan helpen met deskundigen, huisvesting, begeleiding, het delen van informatie en eventuele (vrijwillige) terugkeer naar Syrië.