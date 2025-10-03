Inbraakgolf bij bedrijfsbussen in deze wijk, ondernemers zijn er klaar mee

De wijk De Hoge Akker in Best wordt al wekenlang geteisterd door inbraken in bedrijfsbussen. Volgens een aantal inwoners worden er wekelijks zes tot tien bussen getroffen. Bij sommige voertuigen is zelfs meermaals ingebroken.

De werkwijze is steeds hetzelfde. Iemand doet voorverkenning, waarna er een klein gaatje, zo groot als een vingertop, in de deur wordt geboord. Vervolgens openen de dieven de deuren en stelen ze het gereedschap. Bij twee busjes zijn ook ramen ingeslagen. Vooral ondernemers zijn de dupe. Zij raken duur werkmateriaal kwijt en draaien op voor de kosten. "Ik ben er een beetje klaar mee", vertelt ondernemer Koen Bouwman. Bij hem is dit jaar al drie keer ingebroken, waarvan twee keer binnen korte tijd.

"Ik heb al meer dan 10.000 euro schade."

"Bij mij is alles gestolen: al mijn gereedschap, airco's. Ik heb al meer dan 10.000 euro aan schade. Ik moet ook mijn bus weer laten spuiten." Bij een bekende van hem was de bus ook opengebroken, maar is niets gestolen.

Een andere buurtbewoner, die anoniem wil blijven, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen. "Ze hebben een gat bij mijn handgreep gemaakt en een deel van mijn gereedschap gestolen." Hij liet zijn busje repareren, wat hem duizend euro kostte. "Ze zijn in mijn privéspullen geweest, dat vind ik het ergste."

"Het kost mij nog geld ook."

Volgens hem werden onder meer schuurmachines en accu’s meegenomen. Hoewel hij als zzp’er verzekerd is, verwacht hij niet alles vergoed te krijgen. "Dus het kost mij nog geld ook", zegt hij verontwaardigd. "Het zorgt voor veel gedoe, want ik moest de schade herstellen en kon twee dagen niet werken." Uit voorzorg haalt hij nu elke avond zijn gereedschap uit de bus. "En in de ochtend leg ik het weer terug." Ook bij zijn vorige werkgever werd ingebroken. "Daar is ook elektrisch gereedschap gestolen."

"Het is net alsof ze er professioneel werk van gemaakt hebben."

Ferry van Gestel had meer geluk. Hij bleef schadevrij. "Ze hebben bij mij alleen aan mijn bus gezeten", vertelt hij na het bekijken van camerabeelden. "Ze hebben op verschillende dagen gekeken of hij open was." Zijn bus bleef onaangetast. "Mijn bus is altijd leeg, omdat ik muzikant ben." Volgens bewoners zijn de inbrekers brutaal en lijken ze steeds terug te komen. "Je ziet op camerabeelden hoe ontspannen de jongen is", vertelt het tweede slachtoffer. "Het is net alsof ze er professioneel werk van gemaakt hebben." Koen Bouwman herkent op beelden steeds dezelfde dief. "Een jongen met een zwarte North Face-jas, die elke keer append en dicht langs de busjes loopt. Op die plekken worden bussen leeggehaald." De politie laat weten slechts enkele meldingen te hebben ontvangen van inbraken in bedrijfsbussen in de afgelopen maand. Van grote aantallen is bij hen nog geen sprake. "Ook slaat het team in Best niet aan op deze veronderstelde inbraken", laat een politiewoordvoerder weten.