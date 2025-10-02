Navigatie overslaan

Meerdere mensen nemen elkaar onder vuur op straat, auto wordt geraakt

Vandaag om 16:00 • Aangepast vandaag om 16:16
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Op de Klaverhof in Helmond hebben 'een aantal mensen' elkaar woensdagnacht onder vuur genomen. Dat meldt de politie. De politie zegt niet te weten of er iemand gewond is geraakt.
Ron Vorstermans

Een vrouw zag donderdagochtend dat haar geparkeerde auto beschadigd was en waarschuwde de politie. Uit onderzoek van forensische rechercheurs bleek dat de auto beschoten was. Onder meer de zijruit lag aan diggelen.

Op camerabeelden was daarna te zien dat enkele mensen elkaar rond kwart over één onder vuur namen op straat. Daarbij werd de auto geraakt. "Al deze personen worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident", meldt de politie.

De aanleiding van de schietpartij is niet bekend.

