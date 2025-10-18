Van een grapje in de kroeg naar het WK paalsport: 'Overal blauwe plekken'

Voor de grap klom hij op vakantie in het Portugese Albufeira tijdens het uitgaan in een paal. Nu, drie jaar later gaat Tom de Klerck (25) uit Sint-Michielsgestel samen met Lieve Warmoeskerken (18) uit Best op medaillejacht tijdens het WK paalsport in Argentinië. Tom: “De eerste trainingen deden echt pijn. Maar ik ben toch doorgegaan, gelukkig maar.”

Aan het serieus beoefenen van paalsport, ook wel bekend als paaldansen, had Tom nooit gedacht. "Dat heeft soms niet zo'n goed imago." Hij hield van sporten als judo, boksen en fitness. Tot de beruchte stapavond met paaldansavontuur in het zomerse Albufeira, waarvan een filmpje in handen kwam van coach Cindy Cooijmans. “Cindy is de moeder van een goede vriend en ze nodigde me uit om een training te komen volgen. Dat heb ik met een aantal vrienden gedaan, we hebben er een leuke dag van gemaakt. Ik vond het zo leuk dat ik de sport steeds serieuzer ben gaan nemen.”

"Het was pijnlijk en zwaar toen ik net begon."

Eenvoudig was paalsport zeker niet voor de gespierde Brabander. “Het was pijnlijk en zwaar toen ik net begon. Je voelt de paal grip pakken op je huid. Ik was niks gewend en had overal blauwe plekken. Maar toen ik bokste, had ik ook weleens pijn tijdens het sparren. Ik ben doorgegaan en had er veel plezier in.”

Hij bleek talentvol te zijn en de afgelopen drie jaar pakte hij drie medailles op het NK, waarvan twee keer goud. Op het WK van 2024 veroverde hij zilver met een andere man. Toen die Nederland verliet om skileraar in Oostenrijk te worden, koppelde coach Cooijmans hem aan Lieve Warmoeskerken, die na brons op het WK ook zonder maatje kwam te zitten. Het team Duo Pole Position bleek een goede match te zijn. Tom: “De eerste maand train je samen en kijk je of er een klik is. Als die namelijk ontbreekt, is het snel voorbij. We bleken goed op elkaar ingespeeld te zijn. Lieve is heel lenig en sierlijk, ik ben meer van de kracht. Ik vind de combinatie man-vrouw in de sport mooier om te zien dan de power van twee mannen.” Voor Lieve was de samenwerking met een man ook nieuw. “Ik heb eerst solo meegedaan en daarna twee jaar met een vrouwelijke partner. Die was sterk, maar Tom is nog veel explosiever.” In tegenstelling tot Tom begon Lieve al op 10-jarige leeftijd met paalsport. “Ik zat in groep 8, veel klasgenoten zagen het als een wat vreemde sport. Het was ook onbekend, maar ik liet wat filmpjes zien zodat ze een beter beeld kregen.” Als duo trainen ze drie keer per week en daarnaast trainen ze klassikaal en individueel. “Er zijn elf verplichte oefeningen die we netjes uit moeten voeren in vier minuten tijd. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om uitstraling, choreografie en de overgang tussen oefeningen.”

"We willen het nog meer dan ooit voor iedereen goed doen."