Actiegroep waarschuwt voor populistische trucs: 'Klaar met dat geruzie'

Actiegroep Voor Ons Nederland, opgericht door oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhof, wil in de aanloop naar de verkiezingen de 'populistische trucs' van politici blootleggen. Met een campagne wil de groep kiezers waarschuwen voor de slimme, maar gevaarlijke strategieën en de harde woorden die politici inzetten tijdens debatten en campagnes. Volgens directeur Tim Simons uit Made is het vijf voor twaalf: "Er is geen seconde meer te verliezen voor de milde meerderheid."

In juni dit jaar werd de denktank Voor Ons Nederland (VON) met veel bombarie gelanceerd. Het doel: een stem geven aan het 'milde midden' in Nederland, dat kiest voor langetermijnoplossingen en samenwerking boven harde politieke taal en de waan van de dag. Grote namen zoals oud-partijleiders Lodewijk Asscher (PvdA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie), maar ook bekende Nederlanders als Frank Lammers en Jan Smit, gaven hun steun. Hoewel de actiegroep sinds de oprichting niet vaak in het nieuws verscheen, sloten bijna negentienduizend mensen zich aan bij de denktank. In aanloop naar de verkiezingen start de actiegroep een campagne om kiezers bewust te maken van populistische trucs, zodat ze er niet langer intrappen. "Kiezers moeten zich ook bewust worden van de noodzaak van langetermijnoplossingen."

Schrikbeeld

"In Nederland is er gelukkig nog een 'mild midden', mensen die gewoon een rustig leven willen, een gezin hebben en af en toe iets leuks willen doen", zegt Simons. "Die hebben niks met dat eeuwige geruzie en geschreeuw. Nederland heeft er tabak van." Zelf kijkt hij met afschuw naar de politieke situatie in de Verenigde Staten. "Daar is het midden weg en verpulverd. Alles is óf vóór, óf tegen. Dat mogen we in Nederland niet normaal gaan vinden."

Vooral nu de verkiezingskaravaan officieel is vertrokken, ziet Simons de spierballentaal bij de partijen toenemen. "Mensen zijn helemaal klaar met dat geruzie en gejammer. Politici beloven dat morgen ineens alles anders wordt, maar dat kan natuurlijk niet. Voor langetermijnoplossingen gaat het even pijn doen." Verhard debat

Volgens Simons verhardt het politieke debat in aanloop naar de verkiezingen steeds verder. "In Den Haag ging het twee weken geleden nog helemaal mis. Er is geen seconde te verliezen voor de milde meerderheid." De directeur uit Made verwijt ook gevestigde partijen het gebruik van politieke trucs.

Links: een voorbeeld van de politieke trucs uit een tv-spotje Rechts: een van de populistische trucs (Foto: Voor Ons Nederland.)

Populistische tactieken kunnen volgens hem bij bijna elke partij voorkomen. "Dat is gevaarlijk, want zo legitimeer je politiek op de waan van de dag in plaats van op inhoud." Met de campagne wil VON kiezers leren de trucs te herkennen, onder andere met behulp van cartoons. "Het gebeurt vooral op een ludieke manier. We blijven politiek neutraal, omdat de trucs overal voorkomen. We willen mensen stimuleren kritischer te kijken, zodat ze bij talkshows of debatten sneller doorhebben welke trucs er worden gebruikt." Met tv-spotjes en een speciale website hopen ze zo de kiezer te leren door de tactieken van politici heen te prikken.

Het 'milde midden' regeert wél in Brabant Politiek verslaggever Rick Lemmens legt uit: "Op provinciaal niveau is er eigenlijk al sprake van het type samenwerking waar Dijkhoff en zijn bondgenoten voor pleiten. De coalitie bestaat uit VVD, GroenLinks, PvdA, D66, SP en Lokaal Brabant. Een brede waaier aan partijen dus, die hechten aan hun stabiele samenwerking. Ook is de haat en nijd in de provinciale staten een stuk minder. Zonder ogen van de media gunnen politici elkaar achter de schermen meer, en op provinciaal niveau hangt een duidelijk gemoedelijkere sfeer. Daarbij moet wel gezegd worden dat Brabant enkele mislukte populistische experimenten heeft gehad. Het Brabantse midden komt dus voort uit fouten uit het verleden."