Fietser (80) overleden en 42.000 euro terugbetalen: dit gebeurde vandaag
Een 80-jarige fietser uit Boekel is donderdagmorgen overleden na een tragisch ongeval op de Liessentstraat in Uden. De man kwam onder een vrachtwagen terecht en overleed ter plekke. Hulpdiensten rukten massaal uit en de weg bleef langere tijd afgesloten voor onderzoek. Hier lees je meer:
De politie heeft herkenbare foto's vrijgegeven van elf verdachten van de rellen tijdens het PSV-kampioensfeest in mei. Bij de ongeregeldheden raakten veertien agenten gewond. De verdachten hadden twee weken om zich te melden maar deden dit niet. Lees hier verder:
Een Bredaas echtpaar moet ruim 42.000 euro aan bijstand terugbetalen na het plaatsen van 370 Marktplaats-advertenties in drie jaar tijd. Het stel verkocht fietsen, scooters en andere spullen zonder dit te melden bij de gemeente. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat er sprake was van handel en niet van incidentele verkopen. Lees hier het verhaal:
De hoogste woontoren van Eindhoven, 109 meter hoog met 35 verdiepingen, opende vandaag op Strijp-S. Het markeert een nieuwe fase in de transformatie van het voormalige Philipsterrein naar een moderne woonwijk. In totaal moeten er vijfduizend woningen komen. Hier lees je het hele verhaal:
Roy Donders heeft zijn Tilburgse woning met luxe B&B verkocht. De stylist van het zuiden vertrekt na veertien jaar uit zijn huis in de wijk Broekhoven om samen met zijn vriendin Michelle en dochter Romi aan een nieuw avontuur te beginnen. Lees zijn verhaal hier: