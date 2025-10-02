Fietser (80) overleden en 42.000 euro terugbetalen: dit gebeurde vandaag

Van 42.000 euro aan bijstand terugbetalen tot de opening van de hoogste woontoren in Eindhoven. Dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

Een 80-jarige fietser uit Boekel is donderdagmorgen overleden na een tragisch ongeval op de Liessentstraat in Uden. De man kwam onder een vrachtwagen terecht en overleed ter plekke. Hulpdiensten rukten massaal uit en de weg bleef langere tijd afgesloten voor onderzoek. Hier lees je meer:

Lees ook Fietser (80) komt bij botsing onder vrachtwagen terecht en overlijdt

De politie heeft herkenbare foto's vrijgegeven van elf verdachten van de rellen tijdens het PSV-kampioensfeest in mei. Bij de ongeregeldheden raakten veertien agenten gewond. De verdachten hadden twee weken om zich te melden maar deden dit niet. Lees hier verder:

Lees ook Politie deelt opnieuw herkenbare foto's relschoppers kampioensfeest PSV

Een Bredaas echtpaar moet ruim 42.000 euro aan bijstand terugbetalen na het plaatsen van 370 Marktplaats-advertenties in drie jaar tijd. Het stel verkocht fietsen, scooters en andere spullen zonder dit te melden bij de gemeente. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat er sprake was van handel en niet van incidentele verkopen. Lees hier het verhaal:

Lees ook Stel handelt op Marktplaats en moet 42.000 euro bijstand terugbetalen

De hoogste woontoren van Eindhoven, 109 meter hoog met 35 verdiepingen, opende vandaag op Strijp-S. Het markeert een nieuwe fase in de transformatie van het voormalige Philipsterrein naar een moderne woonwijk. In totaal moeten er vijfduizend woningen komen. Hier lees je het hele verhaal:

Lees ook Hoogste woontoren van Eindhoven gaat open en er volgen er nog veel meer

Roy Donders heeft zijn Tilburgse woning met luxe B&B verkocht. De stylist van het zuiden vertrekt na veertien jaar uit zijn huis in de wijk Broekhoven om samen met zijn vriendin Michelle en dochter Romi aan een nieuw avontuur te beginnen. Lees zijn verhaal hier: