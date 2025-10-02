Dronken bestuurder ramt wagens, eindigt op de kop en kind raakt gewond

Een auto is donderdagmiddag op de kop op straat beland na het rammen van drie geparkeerde auto's op de Renesselaan in Tilburg. De bestuurder was volgens een agent dronken. Een kind dat in de auto zat, raakte gewond, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond kwart voor zes. De automobilist ramde eerst drie geparkeerde auto's en vloog vervolgens over de kop in de woonwijk.

Een kind dat in de auto zat, raakte gewond en werd in een ambulance behandeld. Het jongetje hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij kreeg een beertje van de politie.

De bestuurder van de auto had volgens een agent 'duidelijk gedronken'. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.