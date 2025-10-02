Navigatie overslaan

Dronken bestuurder ramt wagens, eindigt op de kop en kind raakt gewond

Vandaag om 18:46 • Aangepast vandaag om 19:02
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
nl
Een auto is donderdagmiddag op de kop op straat beland na het rammen van drie geparkeerde auto's op de Renesselaan in Tilburg. De bestuurder was volgens een agent dronken. Een kind dat in de auto zat, raakte gewond, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Het ongeval gebeurde rond kwart voor zes. De automobilist ramde eerst drie geparkeerde auto's en vloog vervolgens over de kop in de woonwijk.

Een kind dat in de auto zat, raakte gewond en werd in een ambulance behandeld. Het jongetje hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij kreeg een beertje van de politie.

De bestuurder van de auto had volgens een agent 'duidelijk gedronken'. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!