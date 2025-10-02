Vrachtwagen en auto's botsen, bestuurders lichtgewond

Twee auto's en een vrachtwagen zijn donderdagmiddag bij een botsing betrokken op de Sluisweg in Waalwijk. De bestuurders van de auto's raakten lichtgewond.

Een van de auto's reed vanuit een zijstraat de Sluisweg op en zag de andere wagen over het hoofd. De klap was zo hard dat een van de wagens daarna op een naderende vrachtauto botste.

Bij het ongeval raakten de bestuurders van de auto's lichtgewond. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar was flink geschrokken.