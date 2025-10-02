Navigatie overslaan

Vrachtwagen en auto's botsen, bestuurders lichtgewond

Vandaag om 18:53 • Aangepast vandaag om 19:23
Foto: Erik Havershals/Persbureau Heitink.
Twee auto's en een vrachtwagen zijn donderdagmiddag bij een botsing betrokken op de Sluisweg in Waalwijk. De bestuurders van de auto's raakten lichtgewond.
Geschreven door
Geschreven door
Ron Vorstermans

Een van de auto's reed vanuit een zijstraat de Sluisweg op en zag de andere wagen over het hoofd. De klap was zo hard dat een van de wagens daarna op een naderende vrachtauto botste.

Bij het ongeval raakten de bestuurders van de auto's lichtgewond. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar was flink geschrokken.

