Navigatie overslaan

Deze Brabantse juf is Beste Leraar van het Jaar

Gisteren om 21:40 • Aangepast vandaag om 11:06
Juf Roos samen met haar klas en de directrice.
Juf Roos samen met haar klas en de directrice.
nl
Roos Braam uit Hintham is donderdagmiddag uitgeroepen tot Beste Leraar van het Jaar 2025. De 31-jarige juf Roos geeft les op Kindcentrum de Kameleon in Den Bosch en ontving de prijs in de categorie voor Primair Onderwijs.
Profielfoto van Dtv Nieuws
Geschreven door
Dtv Nieuws

Dat meldt DTV Nieuws. Braam stond in de top drie van Nederland samen met Amber Schopman en Chris Beijer. Uiteindelijk koos de jury voor de Bossche leerkracht. In de speech van de jury werd duidelijk waarom de keuze op haar viel:.

"Deze leraar laat een enorm enthousiasme zien voor het vak en de leerlingen. Het werkplezier spat ervan af en er is energie voor 48-uur per dag. Deze leerkracht zorgt ervoor dat leren een gezamenlijke reis is waarin taal en rekenen in verbinding staan met andere gebieden. De wereld is het klaslokaal en het klaslokaal de wereld. Ze laat het onderwijs echt swingen."

Onder hard gejuich van haar klas, de leerlingen van groep 8a van Kindcentrum de Kameleon in Den Bosch, nam ze haar prijs en een bos bloemen in ontvangst.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!