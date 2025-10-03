Illegale prostitutie in huis, instanties ontfermen zich over vier vrouwen

Tijdens een controle gericht op illegale prostitutie heeft de gemeente Bergen op Zoom woensdag in één huis illegale prostitutie vastgesteld. In dit huis bevonden zich vier vrouwen uit Colombia. Dat maakte de gemeente donderdagavond bekend.

De vrouwen gaven aan zich niet veilig te voelen. De Vreemdelingenpolitie en Prostitutie Maatschappelijk Werk hebben zich over hen ontfermd en hebben hen tijdelijk ondergebracht in een hotel. Er vindt een vervolggesprek plaats om hun situatie verder te beoordelen.

'Willen hen helpen'

Burgemeester Margo Mulder benadrukt het belang van deze controles: "Hiermee willen we mensen beschermen tegen uitbuiting en hen helpen uit een kwetsbare en vaak gevaarlijke situatie te komen. Ik roep iedereen om op bij verdachte situaties melding te maken bij gemeente of politie. Dit kan ook anoniem, via Meld Misdaad Anoniem."

Nieuwe wetgeving

Het is de bedoeling dat sekswerk vanuit huis op basis van nieuwe wetgeving in principe in heel Nederland mogelijk wordt, maar meerdere Brabantse gemeenten zien dat helemaal niet zitten. Dat bleek uit een rondgang van de NOS en regionale omroepen eerder dit jaar, waaraan twintig van de 56 Brabantse gemeenten meewerkten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatste eerder ook al kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel.

Na de val van het kabinet is de behandeling van dit wetsvoorstel op de lange baan geschoven. Het is nog niet bekend wat de Rijksoverheid gaat doen met de kritiek van gemeenten. Ook is niet bekend wanneer de wet wordt besproken in de Tweede Kamer.