Met 129 km/uur langs werkzaamheden, automobilist kan rijbewijs inleveren
Vandaag om 05:52 • Aangepast vandaag om 08:04
Een automobilist moest donderdagnacht het rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. De bestuurder werd betrapt terwijl deze veel te hard over de A16 bij Prinsenbeek reed. Daar waren wegwerkzaamheden bezig.
De automobilist reed ruim 59 kilometer per uur harder dan de maximumsnelheid. Die was daar vanwege de wegwerkzaamheden teruggebracht tot 70 kilometer per uur.
