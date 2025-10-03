Ruim 400 boetes voor chauffeurs met vervuilende busjes in binnenstad

In het centrum van Den Bosch zijn in de eerste twee weken na het invoeren van nieuwe zero-emissieregels ruim vierhonderd chauffeurs op de bon geslingerd. In de stad wordt sinds 8 september niet meer gewaarschuwd als vervuilende vracht- en bestelauto’s worden gebruikt voor de bevoorrading van de winkels en horeca. Er volgt direct een boete.

De gemeente wil minder uitstoot van schadelijke stoffen in de binnenstad en daarom werd op 1 maart de zero-emissiezone ingesteld, schrijft DTV Nieuws. Vracht- en bestelauto’s die bijvoorbeeld op benzine rijden, mogen alleen nog maar de stad inrijden als er een ontheffing aan is gevraagd.

In Den Bosch zijn er tot nu toe 34 ontheffingen toegekend, zo laat het college van B en W weten. Ook zijn er voor dit jaar zo’n vierhonderd dagontheffingen verleend, waarmee ondernemers geholpen worden voor een soepele overstap naar het nieuwe systeem.

Minder waarschuwingen

In de eerste zes maanden werden bij overtredingen alleen waarschuwingsbrieven gestuurd. In totaal waren dat er zo’n zevenduizend. Wel nam het aantal waarschuwingen geleidelijk af.

In maart werden er nog 1750 verzonden, in augustus waren dat er nog zevenhonderd. “Dat wijst erop dat bedrijven hun vervoerskeuze daadwerkelijk aanpassen”, zo schrijft het college aan de gemeenteraad.

Vanaf september kwam daar verandering in. De vierhonderd boetes die in de twee weken na de start zijn uitgereikt, komen overeen met landelijke cijfers, zo is berekend.

In de pas

Volgens het college voldoet op dit moment 97 procent van de vracht- en bestelauto’s aan de regels voor de zero-emissiezone. “Wij lopen dus in de pas met de landelijke trend en kunnen constateren dat de invoering bij ons met draagvlak verloopt."

Volgens het college zijn de regels duidelijk voor de ondernemers: "Het feit dat geen enkele lokale ontheffingsaanvraag is afgewezen, onderstreept dat de regels coulant worden toegepast.”