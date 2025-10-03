Misbruik door Mels van B. begon al in 2011: 'Schuldgevoel vreet aan ons'

Het grootschalige misbruik door de Barendrechtse Mels van B. speelde zich niet alleen thuis af, maar ook jarenlang op een camping in Hoeven. Daar liet hij meisjes logeren, die hij vervolgens drogeerde, misbruikte en filmde. Het misbruik gebeurde al in 2011 en duurde zeker dertien jaar. Voor het eerst vertellen ouders van een slachtoffer aan EenVandaag hoe de zedenzaak hun leven voorgoed veranderde.

Een jaar geleden stond plots de politie voor hun deur. Hun dochter bleek slachtoffer van Van B., die jarenlang met zijn caravan in hetzelfde laantje op de camping in Hoeven stond. "Het was een enorme schok. Er werd echt een bom gedropt. Je denkt: dit kan niet waar zijn."



Uit onderzoek blijkt dat Van B. minstens 37 strafbare feiten heeft gepleegd. Achttien meisjes zijn fysiek misbruikt, van anderen maakte hij beeldmateriaal. Een mapje op zijn harde schijf droeg zelfs de naam van de dochter van de ouders. Daarin zaten twintig foto’s en tien video’s. Het misbruik van hun dochter vond plaats in 2019 en 2021, toen zij pas negen jaar oud was.

"Toen vonden we dat vreemd, maar je kon niet bedenken wat er echt speelde."

De verdachte gebruikte zelfs zijn eigen kinderen als lokaas. "Achteraf vallen signalen op", zeggen de ouders. "Dat hij soms drie of vier logeetjes tegelijk meenam naar zijn caravan. Hij liep met ze mee naar het toiletgebouw. Toen vonden we dat vreemd, maar je kon niet bedenken wat er echt speelde."



Het nieuws stortte hun leven in een nachtmerrie. "Je krijgt emoties waarvan je niet wist dat ze bestonden", zegt de moeder. "In het begin hoop je dat het meevalt, maar dat was helaas niet zo. Hij heeft drie keer misbruik gepleegd en daar heel veel beeldmateriaal van gemaakt. Dat blijft ons achtervolgen."

Beide ouders worstelen nog dagelijks met het gegeven. "Wat overheerst was woede, heel veel woede", vertelt de vader. "Nu overheerst het gevoel dat ik haar niet heb kunnen beschermen." Zijn partner voegt toe: "Dat schuldgevoel blijft aan mij vreten. Dat ik mijn dochter bij hem heb laten logeren. Rationeel weet ik dat ik daar niets aan kon doen, maar het gevoel gaat nooit meer weg." De camping in Hoeven, waar hun kinderen altijd graag kwamen, voelt voor de ouders inmiddels dubbel. "De kinderen vinden het daar nog steeds leuk, maar ik kon er niet meer zijn", zegt de moeder. "In die drie weken dat we er waren, bedacht ik elke dag een uitje om te vluchten. Het laantje is inmiddels omgegooid, maar het oude beeld blijft in mijn hoofd."

"Je denkt altijd: had ik mijn dochter maar beter beschermd. Dat gevoel gaat nooit meer weg."

Tijdens een pro forma-zitting bood Van B. excuses aan. Voor de ouders betekent dat niets. "Als hij echt spijt had, was hij na één slachtoffer gestopt. Nu denk ik: hij heeft alleen spijt dat hij gepakt is." Toen hij na de zitting door de parketpolitie werd weggeleid, menen de ouders een cynisch glimlachje te hebben gezien. "Hij keek triomfantelijk. Ik kon alleen maar kwaad worden."



De ouders bereiden zich nu voor op de inhoudelijke behandeling van de zaak in januari, een megaproces dat zes zittingsdagen gaat duren. Ze zullen gebruikmaken van hun spreekrecht om Van B. recht in de ogen te kijken. Het leven van de ouders is intussen onherroepelijk veranderd. "Het vertrouwen in mensen is weg. Je denkt altijd: had ik mijn dochter maar beter beschermd. Dat gevoel gaat nooit meer weg."



Het Openbaar Ministerie wil niet verder uitweiden over de vraag of Van B. zich vóór 2019 ook al schuldig maakte aan misbruik op de camping in Hoeven. De volledige omvang van zijn activiteiten op de Brabantse camping blijft daardoor onbekend.