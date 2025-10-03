Vuurwerkterreur in Roosendaal: jongens betrapt met arsenaal aan cobra's

De politie heeft donderdagavond twee jongens van zestien en zeventien jaar aangehouden in Roosendaal. Ze liepen over straat met een zelfgemaakt explosief. Een van de jongens probeerde het explosief nog kwijt te raken door het onder een politieauto te verstoppen. Tijdens een huiszoeking troffen agenten bovendien een compleet arsenaal aan cobra’s en vuurwerkbommen aan.

De twee werden gespot op de Leemstraat bij een scooter. Die straat ligt in een gebied dat al langere tijd geteisterd wordt door ongeregeldheden met vuurwerk. Agenten zagen dat een van de jongens een fles in zijn handen had. Toen ze uitstapten, probeerde hij de fles onopvallend onder een politieauto te laten vallen.

Explosief

De agent zag dit en keek wat de jongen precies liet vallen. Het bleek een fles met brandbare vloeistof te zijn, waarop een cobra vastgeplakt zat met ducttape: een zelfgemaakt explosief.

De Roosendaalse wijken Kroeven en Langdonk hebben al langere tijd te maken met veel vuurwerkincidenten. Burgemeester Mark Buijs sprak eerder over 'explosiegeweld'. Hulpverleners worden bestookt met vuurwerk en buurtbewoners durven ’s avonds de straat nauwelijks nog op.

“Er wordt de laatste tijd heel veel vuurwerk afgestoken, en daar blijft het niet bij”, zei Buijs eerder tegen Omroep Brabant. Volgens hem is de maat vol. Daarom kondigde hij een pakket aan maatregelen aan om de vuurwerkterreur in de wijken te stoppen. “We gaan er stevig op zitten en de inzet van de politie verhogen.”

Cobra's

Vanwege al het vuurwerkgeweld in de stad besloten de agenten een huiszoeking te doen. In de slaapkamer van een van de verdachten werd naast het bed een tas gevonden met 21 cobra’s en drie shells. De jongens zijn aangehouden en de politie onderzoekt of zij verantwoordelijk zijn voor een aantal geweldsdelicten in de wijk.