Volledige gekte bij bezoek van The A-Team

Tienduizenden gillende en uitzinnige jongeren breken door hekken om hun idolen te kunnen aanraken. Ze lopen overdonderde agenten onder de voet en laten hen volslagen ontredderd achter. Het zijn ongekende taferelen die zich afspelen tijdens het Paasweekend van 1984 in ons doorgaans zo nuchtere kikkerlandje. Zelfs in Valkenswaard heerste volslagen gekte onder de liefst 25.000 mensen die zich daar hadden verzameld voor de komst van: The A-Team.

Razend populair is de Amerikaanse actieserie in de jaren tachtig, waarbij vier voormalige militairen in een busje door de Verenigde Staten crossten en konden worden ingehuurd door mensen die in de problemen zaten. De knappe oplichter Face (Dirk Benedict), de vermomde en plannen smedende, sigaar rokende Hannibal (George Peppard) die ieder aflevering weer de fameuze woorden I love it when a plan comes together sprak, de stoere en norse B.A. Baracus (Mr T.) en de volslagen mafklapper Murdock (Dwight Schultz). Na het afschieten van duizenden kogels, spectaculaire achtervolgingen met over de kop vliegende auto's, vele ontploffingen en het gebruik van in elkaar geflanste tanks liep elk avontuur weer goed af, zonder dat er maar een iemand doodging.

De TROS was dolblij met dit kijkcijferkanon en wilde het succes tot de laatste druppel uitmelken. Om het ledenaantal nog wat op te krikken, besloot de omroep de actiehelden voor een rondtocht per helikopter naar Nederland te halen. Wat een hulde- en zegetocht moest worden, verliep echter net iets anders dan de omroep had gehoopt.

De eerste teleurstelling diende zich al aan bij de aankomst van de acteurs op Schiphol. George Peppard (Hannibal) was er niet bij, hij had afgezegd vanwege 'andere verplichtingen'. Maar dat maakte de gekte er op onze nationale luchthaven niet minder om. Jongeren klommen daar al over hekken en op daken om bij hun helden te komen. Die werden snel via een zij-uitgang weggeloodst. Schreeuwend als Cassius Clay (wereldberoemd bokser die beter bekend is onder de naam Muhammad Ali) in zijn beste jaren baande Mr T, alias B.A. Baracus zich een weg door het opdringerige publiek bij de aankomst op Schiphol, schreef het AD. "I love you, I love you, I love you", riep hij.

B.A. Baracus in Valkenswaard (foto: AVROTROS).

Het bleek slechts een voorproefje van wat nog gaat komen. En waarover Peter Hofstede in zijn rubriek Stuurman aan wal in het Nieuwsblad van het Noorden een paar weken later een verzuchtend stukkie tikte. "Wat aan dit alles werkelijk beangstigend was en blijft, is dat er zo weinig nodig blijkt om een agressieve massapsychose op gang te brengen." "Het doet vrezen dat het echte geweld niet in een tv-serie zit, maar in de kijkers zelf." Want waar de heli de actiehelden ook naartoe bracht, het beeld was steeds hetzelfde. Tienduizenden fans wachtten hen wild enthousiast op. Veel bezoekjes werden na vijf minuten al afgeblazen omdat de acteurs onder de voet te dreigden te worden gelopen. En dat leidde tot de nodige angstige momenten bij de helden die na het bezoek onder de blauwe plekken en schrammen zaten. "Zelfs de heldhaftige Mr T. was bang, elke keer dat de deur van de helikopter open ging en de enorme mensenmenigte schreeuwend en roepend in beweging kwam", verklapte iemand van de TROS aan De Telegraaf. Beangstigend

Liefst 25.000 mensen bevolkten de atletiekbaan in Valkenswaard en zagen B.A, Face en Murdock in een wagen met paarden voorbij trekken. Er was een heel programma opgetuigd met plaatselijke ambachten, maar daar kwamen de acteurs niet aan toe. Na twee rondjes over de sintelbaan braken mensen ook hier door de hekken en maakte het gezelschap zich heel snel uit de voeten. Een enorme sigaar, bedoeld voor Hannibal, bleef onaangeroerd liggen. En de acteurs zelf? Die leken vooral erg beduusd over het absolute gekkenhuis dat ze veroorzaakten. "Het is onze eerste tournee in het buitenland. We wisten dat we populair waren, maar in deze omvang is het beangstigend", reageerden ze.