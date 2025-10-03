Zorgen om opgepakte Brabanders bij Gaza-vloot: 'Niets meer gehoord'

De families van Ammar uit Eindhoven en Osman uit Steenbergen maken zich ernstige zorgen. De twee Brabanders zaten aan boord van activistenvloot Gaza Flotilla, die onderweg was naar Gaza toen deze woensdagavond werd onderschept door het Israëlische leger. Sindsdien hebben vrienden en familie niets meer van hen vernomen.

"Ik maak me best zorgen om hem, ook omdat hij een Syrische achtergrond heeft", zegt Marieke Stam over Ammar. Zij is de woordvoerder van de Nederlandse delegatie. "We weten dat mensen met een Arabische achtergrond een hoger risico lopen om slachtoffer te worden van geweld of vernederende behandeling."

Ammar meldde zich voor het laatst in de nacht van woensdag op donderdag. "Hij was dankbaar dat hij mee mocht met de actie en is nog steeds overtuigd van het doel", vertelt Stam aan Studio040. "Hij wilde heel graag iets betekenen voor de mensen in Gaza."

Omsingeld

Ook Selin, de dochter van Osman uit Steenbergen, zit vol zorgen. Ze heeft haar vader sinds woensdagavond niet meer gesproken. "Hij gaf aan dat hij niet meer bereikbaar zou zijn, omdat ze de telefoons in het water zouden gooien zodat die niet in handen van het Israëlische leger zouden vallen", zegt ze tegen ZuidWest Update. "Ze waren toen al omsingeld door Israëlische schepen."

Niet lang daarna kreeg Selin bericht van de organisatie achter de Flotilla. "De boot waar mijn vader op zat, is inderdaad in internationale wateren onderschept en alle opvarenden zijn ontvoerd door het Israëlisch leger."

Terughoudend

De Nederlandse regering reageerde terughoudend. Premier Dick Schoof zei begrip te hebben voor het Israëlische optreden en noemde het meedoen aan de vloot 'bewust risico’s nemen'. "Belachelijk", reageert Selin. "Ik schaam me dat dit mijn regering is. Palestina is illegaal bezet door Israël en de hele zeeblokkade is illegaal." Volgens haar pleegt Israël piraterij.

De Nederlandse overheid heeft Israël nog niet officieel gevraagd om de opvarenden versneld vrij te laten. Schoof sprak enkel de hoop uit dat 'ze vrij snel weer op Nederlandse bodem zullen zijn'. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel gaf aan dat er contact is met Israël. "Ik denk ook niet dat Israël er bij gebaat is mensen heel lang vast te houden," zei hij. Volgens Van Weel zijn de omstandigheden in Israëlische detentiecentra 'over het algemeen goed'.