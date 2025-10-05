Peter renoveerde boerderij volledig: 'Nu mag een ander ervan genieten'

Ooit stond de karaktervolle boerderij aan de Kreijtenberg in Milheeze tien jaar lang te koop. Tot Peter Valks de boerderij kocht. Hij blies nieuw leven in het gemeentelijke monument, en komt er opnieuw een te koop-bord in de tuin. "Nu mag een ander ervan genieten."

Lisa Hoogmoet Geschreven door

"Voor mij was het een leuke uitdaging", vertelt de 70-jarige eigenaar over de grote verbouwing. "Ik heb altijd een onderhoudsbedrijf gehad. Waar anderen vooral beren op de weg zagen, dacht ik: dit monument moet weer tot leven komen. Dat mijn echtgenote Elly er ook honderd procent achter stond, was daarbij erg belangrijk. Samen zijn we tot dit resultaat gekomen." Met liefde verbouwd

Met hulp van vrienden en veel eigen vakmanschap verbouwde Valks het achterste deel van de boerderij, het gedeelte dat nu te koop staat voor een vraagprijs van 895.000 euro. "Alles heb ik zelf gedaan: vloeren leggen, indelingen maken, de afwerking. Mijn hele ziel en zaligheid zit erin."

De sfeervolle woonkamer (foto: Van Helvoort Makelaardij).

Authentieke details bleven bewaard: van nissen met Mariabeeldjes tot oude gebinten die als fotowand terugkeren in het interieur. Zelfs de dakpannen verzamelde hij door heel Nederland. “Die moesten groenig zijn, geen standaard zwart. Het hoort bij de uitstraling." Oud pand, modern comfort

De woning ademt historie, maar is verrassend modern in comfort. Het monument kreeg een compleet nieuwe isolatie en behaalde energielabel B, iets wat zelden lukt bij zulke oude panden. "Zonnepanelen wilde ik niet, die passen hier niet. Maar met infraroodvloerverwarming is het toch gasloos en duurzaam", zegt Valks trots.

De badkamer (foto: Van Helvoort Makelaardij).

Alpaca’s in de achtertuin

Wat het erf extra bijzonder maakt, zijn de alpaca’s die in de aangrenzende weide grazen. "Ik zit nu op het terras en kijk er zo op uit. Dit jaar zijn er weer jonkies bij. Het kijken naar de dieren geeft zo’n gevoel van rust. Het weiland maakt deel uit van een groter landschapsherstelproject, met nieuwe boomgaarden en hagen die passen bij de monumentale bestemming."

Dit is het uitzicht vanaf het terras (foto: Van Helvoort Makelaardij).

Vakantiegevoel in eigen dorp

Hoewel hij er nooit zelf heeft gewoond, noemt Valks de plek uniek. "Het voelt hier elke dag als vakantie. Je wandelt zo de natuur in, met de afgraving en bossen om de hoek. Tegelijkertijd woon je midden in een fijne buurt, met contact via de buurt-app. Het beste van twee werelden." Na jaren van restaureren is het nu tijd om het stokje over te dragen. "Je moet een goed gevoel hebben bij deze plek. Het is geen standaard huis, maar een monument vol karakter en liefde. Voor ons was het een droomproject, nu mag een ander ervan genieten."