Defensie brengt zware vliegtuigbom tot ontploffing op vliegbasis Eindhoven

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een grote vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Eindhoven Airport wordt momenteel voorbereid op uitbreiding en daarom wordt het terrein actief onderzocht op achtergebleven explosieven.

De bom, een flinke 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog, werd deze week gevonden tijdens bodemonderzoek bij de vliegbasis. Om chaos in het vliegverkeer te voorkomen, werd het explosief ’s nachts tot ontploffing gebracht. Uit eerder onderzoek blijkt dat er zo’n 37 'verdachte voorwerpen' in de grond onder de vliegbasis zouden liggen.

Het bodemonderzoek, waarbij al meerdere resten uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden, duurt nog tot 17 oktober. Het vliegveld wordt grondig doorzocht vanwege de nieuwe uitbreiding.

Platgebombardeerd

In het verleden is Eindhoven Airport meerdere keren getroffen door bombardementen. Zo werd het vliegveld een week na D-Day door de Amerikanen bestookt met maar liefst tachtigduizend kilo aan bommen. Na de oorlog bleven er meer dan duizend kraters over op de plek waar nu de vliegbasis en het vliegveld liggen.

Renovatie

De renovatie van de landingsbaan bij Eindhoven Airport begint in februari 2027. De baan wordt volledig vernieuwd, het vliegveld krijgt nieuwe verlichting en er komt een systeem waardoor vliegtuigen beter kunnen landen bij dichte mist.

Dankzij de eerdere bodemruiming kunnen deze werkzaamheden waarschijnlijk van start gaan zonder explosieve verrassingen.