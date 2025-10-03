Tiësto siert nieuwe uitshirt NAC: 'Hier in Breda ben ik gewoon mezelf'

Wereldster Tiësto prijkt dit seizoen trots op het nieuwe uitshirt van NAC. Het volledig zwarte tenue is een ode aan de nacht, het Avondje NAC én aan de beroemdste Bredanaar van allemaal. Voor Tijs Verwest, zoals de dj echt heet, is het een bijzondere mijlpaal: "Ik ben supertrots dat ik op dit shirt sta. Als NAC-supporter van jongs af aan voelt dit als thuiskomen."

"Hier staat de nieuwe aanwinst van NAC", grapt Tijs Verwest als hij op het hoofdveld bij de presentatie het nieuwe uitshirt van NAC showt. De wereldster, die tegenwoordig in Amerika woont, is op zijn gemak in zijn geboortestad en bij zijn favoriete voetbalclub. Wereldwijd verkocht de dj miljoenen platen en hij draait nog altijd op de grootste festivals, maar in Breda is Tiësto gewoon ‘Tijs van om de hoek’. "Ik ben hier vlakbij in Tuinzigt geboren", vertelt hij. "Als klein jochie van acht was ik al fan van NAC. Ik zat bijna elke twee weken in het oude stadion aan de Beatrixstraat. Dat vergeet je nooit."

Ook al woont hij aan de andere kant van de oceaan, Breda blijft zijn thuis. "Als ik hier door de stad loop, spreekt iedereen me aan als Bredanaar en niet als dj Tiësto. Dan gaat het van: ‘Hé Tijs, waar heb je dat broodje gehaald?’ Of van: 'biertje drinken?' Dat vind ik mooi. Hier ben ik gewoon mezelf."

Op het shirt staat zijn naam klein op de achterkant, net onder de kraag en op de voorkant valt op de borst in een schildje te lezen: 'Tiësto uit de Parel van Het Zuiden'. "Dit voelt voor mij heel speciaal. Het is een eer."

Tiësto (midden) met de ontwerpers Hugo de Graaf en Myrthe Koppelaar (foto: Ronald Sträter).

Volgens NAC is het shirt bewust gepresenteerd vlak voor de eerste thuiswedstrijden in de donkere maanden. Het gitzwarte ontwerp, gemaakt door Myrthe Koppelaar en Hugo de Graaf, symboliseert de nacht en markeert daarmee ook de start van de viering van 50 jaar Avondje NAC. Met dit fenomeen, de fanatieke beleving van de supporters, geniet de Bredase club landelijke bekendheid. Als je Tijs Verwest vraagt wat groter is – dj Tiësto of het Avondje NAC – dan is hij duidelijk: "Het Avondje NAC natuurlijk! Wij hebben misschien niet de beste spelers of de grootste club, maar de supporters zijn uniek. Zelfs als NAC in de Keuken Kampioen Divisie speelt, zit het hier altijd vol. Het blijft feest, dat zie je nergens anders."

Opvallend detail aan het nieuwe wedstrijdshirt is dat alle sponsors ermee instemden om hun logo’s in zwart af te laten drukken. Bovendien gaat een deel van de opbrengst naar het Jeugdfonds Sport& Cultuur Breda. Maar er is ook een chip in het shirt verwerkt die supporters via hun telefoon toegang geeft tot een speciale webpagina van Tiësto. Hier is ook het nieuwe muzieknummer RVN te beluisteren. Een wereldpremière, speciaal gelinkt aan NAC. “Het is een harde rave-plaat, perfect om de spelers en supporters op te peppen voor de wedstrijd. Vanavond knallen we hem er meteen in", grijnst hij.

NAC speelt dan namelijk tegen FC Groningen. Helaas heeft Tiësto zijn dj-booth niet bij zich, maar hij zou dolgraag eens in het Rat Verlegh Stadion in zijn eigen stad willen optreden. "Ik heb hier al eens op de parkeerplaats gedraaid en natuurlijk op de Grote Markt. Dus waarom niet in het stadion? Er zitten wel haken en ogen aan, hoor. Je moet het gras eruit halen en het het is een gigantische productie. Het is niet zomaar een dj-booth neerzetten. Maar de bereidheid is er altijd. Ik ben altijd in voor een feestje." Of het er ooit van komt, blijft afwachten. Maar dat Tiësto met trots NAC én Breda vertegenwoordigt, staat buiten kijf. "Breda zal altijd speciaal blijven voor mij. Het zit in mijn hart. Ik volg NAC nog steeds, lees het nieuws en ik vertel overal ter wereld over dit Avondje NAC. Dat gaat er nooit meer uit."