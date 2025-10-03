Politie doorzoekt woning en stuit op berg gestolen sieraden

Tijdens een huiszoeking in Breda Noord is de politie donderdagavond op een opvallende vondst gestuit. Agenten doorzochten een woning in het kader van een ander misdrijf, maar troffen daar stapels vermoedelijk gestolen sieraden aan, zo laat de politie weten na vragen van Omroep Brabant.

Onder de buit bevonden zich zakhorloges, munten, broches, kettingen en zelfs gouden manchetknopen. In verschillende doosjes in het huis werden sieraden aangetroffen die waarschijnlijk voor de oorspronkelijke eigenaren grote emotionele waarde hebben. Daarom doet de politie een oproep aan de rechtmatige eigenaren om zich te melden.

Kapotte horloges

Twee verdachten zijn aangehouden en zitten vast voor onderzoek. De politie verwacht dat de waarde van de buit flink uiteen zal lopen. Op foto’s die zijn vrijgegeven, zijn ook een gestolen Casio-horloge en een aantal kapotte uurwerken te zien.

Het is nog onduidelijk of het tweetal ook verdacht wordt van andere misdrijven.