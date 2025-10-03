Familie en vrienden opgepakte Ammar en Osman: 'Trots maar bezorgd'

De familie en vrienden van Ammar uit Eindhoven en Osman uit Steenbergen, die woensdagnacht door het Israëlische leger werden opgepakt, maken zich grote zorgen. Osmans dochter Selin en Ammars beste vriend Mohab wachten in spanning op een bericht. "Ik hoop met heel mijn hart dat iedereen zo snel mogelijk wordt vrijgelaten."

Selin en haar familie hebben geen rechtstreeks contact met Osman. "We moeten dus wachten tot we iets horen van de Nederlandse ambassade in Israël of het Ministerie van Buitenlandse zaken", vertelt Selin. "Dat wachten en in onwetendheid zitten is slopend.” Zij en haar familie hadden ergens wel verwacht dat Osman opgepakt zou worden, omdat Israël al eerder activisten met hulpgoederen in internationale wateren heeft onderschept. “Toch bleven we hoop houden dat die blokkade nu eindelijk een keer doorbroken zou worden en de goederen daadwerkelijk aan zouden komen.”

Selin tijdens een protest op station Den Haag donderdag, met een foto van haar vader (foto: Free Palestine BoZ).

Haar vader loopt al sinds het begin van de Gazaoorlog mee met demonstraties. Eind juli begon hij in zijn eentje een lawaaiprotest bij het station van Bergen op Zoom. Hij vond dat er te weinig veranderde en besloot daarom mee te gaan op de Gazavloot. “Hij was totaal niet bang voor de risico’s”, vertelt Selin. “Hij zei altijd: ‘Wat me ook zal overkomen, het zal niet zo erg zijn als wat de Palestijnen al decennialang overkomt'." De Eindhovense Ammar voelde ook de plicht om meer te doen, zegt zijn beste vriend Mohab. "Natuurlijk wist hij welke risico's eraan verbonden waren, maar zijn verantwoordelijkheidsgevoel en menselijkheid waren sterker dan zijn angsten. Ik ben heel trots op wat hij doet maar tegelijkertijd erg bezorgd."

"We blijven pushen voor vrijlating van de gijzelaars."

Kort voor de missie zagen de vrienden elkaar nog. "Ik zie Ammar als mijn broer. Ik wilde graag tijd met hem doorbrengen omdat ik niet wist wanneer hij terug zou keren. We hebben ook nog contact gehad met hem op de boot. Hij kwam daar sterk en zelfverzekerd over, maar maakte zich ook zorgen omdat hij niet wist wat hem te wachten stond." Mohab hoopt dat hij snel iets van zijn beste vriend hoort. "Ik hoop met heel mijn hart dat iedereen zo snel mogelijk wordt vrijgelaten. De Nederlandse regering en ambassade moeten snel in actie komen om dat voor elkaar te krijgen. Tot nu toe heb ik weinig actie gezien vanuit hun kant en dat is een slecht teken." Selin en haar familie proberen zich sterk te houden. “We proberen te blijven pushen bij de regering om de vrijlating van de gijzelaars te versnellen”, zegt ze. Het stelt hen gerust dat Osman niet alleen staat. “Er zit een grote community achter deze missie en we hebben dagelijks contact met ze."