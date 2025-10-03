Buurt denkt aan drugsgeweld na schietpartij op parkeerplaats

De schrik zit er goed in bij bewoners van de Klaverhof in Helmond. In de nacht van woensdag op donderdag schoot een groep mannen op elkaar op een parkeerplaats achter de huizen. Buurtbewoners denken dat de schietpartij te maken heeft met drugs.

Op verschillende ramen in de straat hangen posters die het buurtfeest van aankomende zaterdag aankondigen, compleet met muziek, eten en spelletje voor de kinderen. De buurt viert dat de huizen aan de Klaverhof honderd jaar bestaan. Toch wordt het een feest met een rauw randje: de buurt werd onlangs opgeschrikt door een schietpartij. “Wij voelen ons niet meer veilig. Sommigen mensen willen weg hier. De incidenten stapelen zich op,” zegt Hennie Sleegers, die al dertien jaar in de straat woont, vanaf zijn bank in de woonkamer. Direct achter zijn tuin ligt de parkeerplaats waar geschoten werd. Bewakingsbeelden legden de schietpartij vast. Daarop is te zien dat een auto komt aanrijden, en niet veel later stappen twee mannen uit. De mannen pakken twee tuinstoelen die op de parkeerplaats staan. Het duo gaat zitten en een paar minuten later komt er nog een derde persoon bij. Hij lijkt een van de zittende mannen te kennen, want ze begroeten elkaar.

Dan verschijnt een vierde persoon die het vuur opent. Een van de twee mannen op de stoel pakt vervolgens ook een pistool en schiet terug. Een kleine minuut later rijdt de auto, die eerder het parkeerterrein op reed, weer weg. Uiteindelijk sneuvelde er een autoruit. Voor zover bekend vielen er geen gewonden. De politie deed donderdag uitgebreid onderzoek en zette ook een speurhond in.

“Het is niks anders dan drugshandel en nu pang pang."

Buurtbewoners vermoeden dat het geweld te maken heeft met drugs. “Daar hebben wij iedere avond last van en dat is niet fijn. Ze staan op de parkeerplaats achter ons en dat zien wij op de camera’s,” aldus Wilma Sleegers. Haar man Hennie vult aan: “Het is niks anders dan drugshandel en nu pang pang. Er moeten eerst doden vallen voordat er wordt ingegrepen.” Ook andere buurtbewoners vermoeden dat de schietpartij met drugs te maken heeft. Volgens een vrouw die anoniem wil blijven, zijn er elke dag drugsdealers in de straat te vinden. Zij durft haar kindje niet meer buiten te laten spelen. Een andere man zegt dat er veel sprake is van drugshandel. Zo rijdt er volgens hem regelmatig een scooter door de straat die binnen no time weer terugrijdt. Daarnaast wordt er veel vuurwerk afgestoken. Zo ook op de avond voor het schietincident. Ondanks de schietpartij laten Hennie en Wilma zich niet afschrikken en kijken ze uit naar het buurtfeest. “De gezelligheid moet je toch zelf maken. Dat kan een ander niet doen. Op het moment dat wij een feestje hebben, zet ik mijn verstand even op nul,” zegt Wilma. Hennie denkt dat de schietpartij wel hét gespreksonderwerp zal zijn tijdens het feest.

De schietpartij werd vastgelegd door een beveiligingscamera.